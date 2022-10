$!Si no tuviera las manos limpias, no sería Alcalde de Mazatlán, afirma Édgar González

MAZATLÁN._ En su primer acercamiento con los medios de comunicación en Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, recién nombrado Alcalde sustituto de Mazatlán por el Congreso del Estado, dio la primera declaración fuerte de su gobierno, que él, cuando fungió como secretario de la Comuna no firmó el contrato de luminarias, pese a que en el documento, sí aparece su rúbrica. En ese momento no dio detalles al respecto, si fue falsificada como tal, pero en su visita a las instalaciones de Noroeste, menciona que él jamás aprobó la compra de 2 mil 139 luminarias por 400.8 millones de pesos, y de hecho, dice que ya presentó procedimientos ante las instancias correspondientes, es por eso que defiende que sus manos están limpias, si no fuese así, no sería en estos momentos Presidente Municipal de Mazatlán.

El golpe mediático de ese contrato que se firmó con la empresa Azteca Lighting fue un golpe tal en la administración de Luis Guillermo Benítez Torres, que todos los que firmaron dicho acuerdo, saldrán del Ayuntamiento, los únicos que quedan son el titular de Obras Públicas, pero que se irá, y el hoy Alcalde, pero subraya que él nunca aprobó dicha compra.

- ¿Édgar está con las manos limpias en ese tema (luminarias y su firma)? - Totalmente, así, limpiecitas (se frota las manos), sin problema.

- Cuando se publicó la nota de que usted no firmó, hubo comentarios, diciendo “empezamos mal”. - Mira, te la pongo muy fácil y muy sencillo, yo no hubiera sido nombrado Alcalde, si eso no estuviera así, no solamente lo denuncié, fui y platiqué con quien tenía que platicar, están enterados desde inicio.

El Alcalde, sentado en un sillón gris en la sala de Noroeste, se endereza luego de unos minutos de estar conversando para hablar de ese tema, toma un poco de agua y recalca que él de hecho presentó ya las denuncias correspondientes por ese tema, dice no poder dar muchos detalles al respecto, pero de no haber interpuesto las querellas, nunca hubiera ocupado la silla presidencial de Mazatlán.

“Lo hicimos en dos dependencias, notificamos de otra forma, hicimos todo un proceso, a ver, eso no me quita el sueño, que se diga, finalmente la verdad llega porque llega y va a ser así, y la mentira, como siempre he dicho: las mentiras tienen las ‘patitas’ muy cortas, no llegan muy lejos”, señala durante la entrevista con Noroeste, donde estuvo acompañado por Loar Susek López Delgado, Secretario de Presidencia y por Paloma Gutiérrez Grande, nueva directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Mazatlán.