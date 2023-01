MAZATLÁN._ El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, reiteró que se defenderá la autonomía de la máxima casa de estudios de la entidad, no iniciará el pleito, pero si la provocan se defenderá con todo el peso de la Universidad.

”No me preocupa, estamos preparados para lo que sea, la Universidad va cumplir 150 años y que está forjada en la lucha por la defensa de su autonomía, del autogobierno y vamos a tener ahí, como les digo, nosotros no vamos a iniciar el pleito, pero si nos provocan vamos a responder con todo el peso de la Universidad”, recalcó Madueña Molina en entrevista sobre la intención de integrantes del Congreso del Estado de reformar la Ley Orgánica de la UAS.

”A nosotros el Congreso no nos va aplicar la agenda, la agenda de nosotros es académica, ...nosotros vamos a defender la autonomía de la Universidad y si esto sigue para adelante ustedes conocen la historia de la Universidad la Universidad está forjada en la lucha, que no se confunda la mesura que hemos tenido hacia ese tema , pero si nos provocan vamos a defender no le conviene al pueblo de Sinaloa que los alumnos estén en las calles luchando por defender su área”.

Madueña Molina encabezó la mañana de este jueves la forma de un convenio de colaboración de la UAS con el Ayuntamiento de Mazatlán.

Por parte del Ayuntamiento la firma la realizó el Alcalde Édgar González Zataráin.