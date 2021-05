$!Sí se permitirá el ingreso de personas a panteones el Día de las Madres: PC de Mazatlán

Se recomienda que no acudan más de tres personas por familia como máximo, a las cuales se les permitirá una estancia de máximo 30 minutos al interior de los camposantos y se les pide de preferencia llevar flores artificiales porque no se permitirá que si llevan flores naturales le echen agua al recipiente donde las colocarán y además al término de la jornada los encargados de los camposantos retirarán las flores naturales que se hayan colocado, precisó en la conferencia de prensa en la que también estuvo el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, y el subdirector de Comercio de Oficialía Mayor del Ayuntamiento.

“Específicamente los esfuerzos van a estar enfocados a los panteones municipales sin descuidar a los panteones privados, y me refiero a los panteones privados que son los de mayor afluencia, de mayor visitantes es el Panteón Renacimiento que tenemos en la Avenida Luis Donaldo Colosio con la Avenida Múnich, este panteón en específico es el que siempre nos ha demandado un poquito más de esfuerzo en todos los sentidos, porque es el panteón de mayor tradición hablando de panteones privados, es el panteón donde va mayor número de visitantes y es el panteón que tiene diferentes vías de acceso o formas de llegar por lo céntrico que está”, recalcó Ruiz Gastélum.

Dicho camposanto tendrá ciertas restricciones, al igual que los panteones públicos, dijo, y no va a estar permitido que las personas ingresen con sombrillas, con paraguas, con carpas y ningún tipo de mobiliario, la estadía dentro de ellos va depender del número de personas que se formen previo a poder ingresar, el control del acceso estará controlado por la misma gente de los camposantos.

“Es recomendable que asista por lo menos de 2 a 3 miembros por familia, hágalo con anticipación, es recomendable también que previo al día que pretendan ir a visitar a su difunto contraten los servicios de limpieza o mantenimiento preventivo para las tumbas y evitar que ese día (el lunes 10 de mayo) no tengamos ese tipo de actividades”, dio a conocer.

“No se les va permitir la colocación de agua en los floreros, las flores naturales que pretendan dejar, las mismas personas que se encargan del mantenimiento de los camposantos las van a retirar al término de la jornada, entonces recomendamos que lleven flores artificiales para que puedan durar el mayor tiempo posible también”.

Recalcó que no se permitirá el ingreso a menores de edad, en el caso de personas embarazadas y con enfermedades crónico degenerativas es recomendable también que no acudan y si lo hacen es bajo su responsabilidad y su riesgo, y sobre todo no se debe olvidar el aplicar las acciones para prevenir el contagio del Covid-19 como el uso de cubrebocas cuando se esté en cualquier espacio público, al utilizar el medio de transporte público, usar gel antibacterial cada que se tenga contacto con artículos de terceras personas o que no sean de su pertenencia.

“Hagamos caso a las sugerencias o a las recomendaciones que nos van a estar mencionando cada uno de los actores que vamos a estar dentro de este operativo”, reiteró el Coordinador Municipal de Protección Civil.