‘Signos de alarma’, ataques a candidatos en el País: Arzobispo

Los ataques a candidatos que participan en este proceso electoral son situaciones extremas, de alarma y se debe poner más atención, dijo el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes.

El ataque más reciente fue al candidato del PRI a la Alcaldía de Morelia, Guillermo Valencia, el sábado por la noche.

“Son situaciones extremas, afortunadamente no se dan en todo el país, son situaciones muy focalizadas, pero sí son señales de alarma y hay que poner más atención a esas situaciones propias, locales o regionales”, añadió el Cardenal Aguiar Retes, también ex presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y ex presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano.

“Como dije antes, todas las partes estamos involucrados (en contribuir a contrarrestar este problema), al hacer el llamado yo mismo me llamo en mis responsabilidades eclesiales, y yo creo que en esa corresponsabilidad está la clave, es vez de andarnos peleando debemos estar trabajando”.

En entrevista la tarde de este martes tras encabezar la misa de acción de gracias en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en este puerto por los 25 años de la ordenación episcopal del Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, el Cardenal agregó que el actual proceso electoral son elecciones que dependen mucho de la ciudadanía local, porque en 15 estados se van a elegir gobernadores, legislaturas locales y autoridades municipales, además de los diputados federales.

“Son las elecciones más importantes de la historia en número, es la primera vez que hay un enorme número de ciudadanos que van a ejercer el voto, yo creo que en cada ubicación local deben conocer muy bien a quién deben darle el voto porque esas son las opciones democráticas de ver a quién más conozcan, a quién más descubran que va hacer muy positivo su trabajo independiente de qué nivel, presidentes municipales, Congreso, el Gobernador y eso depende mucho de la ciudadanía local, continuó.

Los ataques a candidatos que participan en este proceso electoral son situaciones extremas, de alarma y se debe poner más atención, dijo el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes.

“Son situaciones extremas, afortunadamente no se dan en todo el país, son situaciones muy focalizadas, pero sí son señales de alarma y hay que poner más atención a esas situaciones propias, locales o regionales”, añadió el Cardenal Aguiar Retes, también ex presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y ex presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano.

“Como dije antes, todas las partes estamos involucrados (en contribuir a contrarrestar este problema), al hacer el llamado yo mismo me llamo en mis responsabilidades eclesiales, y yo creo que en esa corresponsabilidad está la clave, es vez de andarnos peleando debemos estar trabajando”.

En entrevista la tarde de este martes tras encabezar la misa de acción de gracias en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en este puerto por los 25 años de la ordenación episcopal del Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, el Cardenal agregó que el actual proceso electoral son elecciones que dependen mucho de la ciudadanía local, porque en 15 estados se van a elegir gobernadores, legislaturas locales y autoridades municipales, además de los diputados federales.

“Son las elecciones más importantes de la historia en número, es la primera vez que hay un enorme número de ciudadanos que van a ejercer el voto, yo creo que en cada ubicación local deben conocer muy bien a quién deben darle el voto porque esas son las opciones democráticas de ver a quién más conozcan, a quién más descubran que va hacer muy positivo su trabajo independiente de qué nivel, presidentes municipales, Congreso, el Gobernador y eso depende mucho de la ciudadanía local, continuó.

PREOCUPA DISMINUCIÓN DE FIELES

El Arzobispo Primado de México también dijo que hay una disminución preocupante de fieles en la Iglesia Católica, todavía no es alarmante, América Latina en su mayoría es católica, excepto Guatemala, y en la República Mexicana es el país de esta región que tiene el menor índice de disminución de fieles.

“Pero eso no nos tiene que quitar porque sí estamos disminuyendo, pero lo interesante es que disminuye y lo que crece es la no creencia, eso es muy preocupante, cuando ya el ser humano pierde el saber que hay un ser que te creó y te está dando la vida y dándote la oportunidad de aprender a vivir, y no tener esa fortaleza, sí es más preocupante, la no creencia es cuando la persona en lo absoluto le interesa la relación con Dios, es un aspecto que se está dando sobre todo en las nuevas generaciones”, reiteró el Cardenal Aguiar Retes en entrevista.

Expresó que ante la crisis de familia en donde se ha fracturado la transmisión de la fe, pues anteriormente en este país los padres de familia eran los que transmitían la fe, hace 20, 30 años cuando México era mayoría católica hasta inicios del siglo 20 el 99 por ciento eran católicos.

La pandemia por el Covid-19 solamente intensificó esta disminución de católicos en México, pero es un factor que ya viene de atrás, la familia ha dejado de ser el nido de amor que genera en los bebés, en los niños y adolescentes el poder amar, si eso no lo reciben en la familia cuando ven a un papá y mamá que se aman y se preocupan por ellos y están pendiente de ellos entonces ese niño en lugar de crecer con facilidad para amar va a tener primero que sanar esa herida de no haber sido amado como debió haberlo hecho y eso está creciendo, eso está creciendo más que la baja de los católicos.

“A mí personalmente creo que el gran reto, el gran desafío es poder recuperar el sentido de la importancia de la familia y la familia entendida como estable, que dura y que se aman las personas”.

Tras la misa de acción de gracias acudió a una comida en honor del Obispo de la Diócesis de Mazatlán y por la tarde regresó a la Ciudad de México.

“Los felicito de este Obispo que tienen, lo conozco como dije en la homilía, desde niños nos conocemos, es un hombre bueno que tiene la mayor intención de ayudar a quien lo necesité y de cumplir con su labor, entonces felicidades a Mazatlán porque ya tiene aquí 16 años y a seguir colaborando con él”, subrayó el Cardenal Aguiar Retes.