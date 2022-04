Sin confirmar participación de policías en privación de la libertad de tres jóvenes: Secretario del Ayuntamiento

En la denuncia por la desaparición de tres jóvenes presuntamente privados ilegalmente de la libertad la madrugada del sábado anterior en Mazatlán no involucran a policías municipales o estatales, pero si hubiera elementos de ello se realizaría una investigación, expresó el Secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

“Lo que surgió de las redes sociales (de presunta participación de policías municipales en una patrulla) es solamente de las redes sociales, formalmente por parte de los agraviados, de quienes acudieron a poner la denuncia por la desaparición obviamente no involucran a las policías ni tanto Municipal ni Estatal”, agregó González Zataráin.

“Entonces es un tema que hasta el momento para nosotros sigue siendo solamente lo que ocurrió en las redes sociales, de ahí en fuera no hay otro elemento, si lo hubiese nosotros no tenemos por qué taparlo, yo siempre he sido muy claro en eso y ahí están los casos anteriores, hemos hablado con trasparencia de ellos, pero si involucraran, si hubiera elementos, testimonios, acusaciones con mucho gusto lo haríamos saber, no lo hay hasta el momento”.

Reiteró que no hay ningún señalamiento contra los elementos de la Policía Municipal como presuntos participantes en esos hechos, pero con lo que se dijo en las redes sociales se realizó una investigación previa en Asuntos Internos y no se encontraron señalamientos contra el personal municipal.

“Estamos obviamente abiertos y a la espera de que si hay algo podamos retomarlo inmediatamente”, continuó el Secretario del Ayuntamiento y dijo que aún no se ha puesto una denuncia como tal de que los hechos ocurrieron en tal lugar, hay nada más una denuncia por el tema de desaparición, pero sin precisar el lugar.

Como se informó públicamente en su momento, un grupo de hombres armados y encapuchados, presuntamente con la participación de policías municipales en una patrulla, privaron de la libertad a tres jóvenes provenientes de Nuevo León cuando se encontraban de vacaciones en un edificio de condominios en el Fraccionamiento Sábalo Country, en este puerto.

El Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, manifestó que no hay elementos de que policías municipales hayan participado en la privación de la libertad de tres jóvenes el sábado anterior en Mazatlán.