También precisó que las prioridades que tiene el Presidente de la República para el cierre del presente año son pagar los finiquitos de obra, por ejemplo, ya va terminar y entregar el Tren Maya, pero quedan las deudas de finiquito, son la última parte.

“Vamos a terminar en diciembre la Santa María, pero te queda el finiquito de obra, entonces los finiquitos de obra son los que él (busca pagar, porque no quiere dejar ninguna deuda, pero aún con eso me dijo que le entregara la tarjeta, mándamela, se la mandé ayer mismo, se la mandé por WhatsApp y yo espero que tengamos respuesta, si me apoya con lo más barato me ayuda”, recalcó Rocha Moya.

“Todos tienen un propósito, los dos puentes de Mazatlán tienen el propósito de alivianar (el tráfico vehicular), la Avenida Delfín ayuda ahora que se están inundando (porque está en una zona elevada) “, continuó.

Reiteró que es probable que el Presidente de la República regrese en octubre a Sinaloa para inaugurar la Carretera Badiraguato-Parral y en diciembre a la inauguración de la Presa Santa María.