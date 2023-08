Loaiza Pérez indicó que existe demanda por los cursos de educación vial, teniendo hasta 13 mil alumnos en Culiacán y en otras partes de alrededor.

“El tema ahorita aquí es que los delegados, área de licencias, de Educación Vial, conozcan para que ellos divulguen y estén dando a conocer este nuevo manual (...) Estamos tratando de crear conciencia en los futuros conductores. La educación vial es una materia muy importante y hemos tenido muy buena experiencia con los cursos”, comentó.

El Director de Vialidad y Transporte en Mazatlán dijo que muchas de las normas por parte de los conductores no se acatan, pues no usan el cinturón, los motociclistas no usan casco o el más adecuado para su seguridad.

Loaiza Pérez subrayó que trabajarán en ‘sembrar’ una adecuada educación vial, así como ‘tratar de educar nuevamente a los que próximamente van ser conductores’.

Añadió que era importante que los tránsitos se sumaran a la concientización a través del llamado de atención a los conductores que no respeten las medidas.

El funcionario estatal hizo un llamado a la población a que observen y acaten todas las medidas y reglas, esto para evitar accidentes y lograr bajar del puesto número a nivel nacional en accidentes de tránsito.