MAZATLÁN._ La Dirección de Vialidad y Transportes del Gobierno del Estado y la Policía de Tránsito Municipal coordinarán acciones para sincronizar los semáforos en busca de agilizar la circulación vehicular en Mazatlán y se busca eliminar la vuelta a la izquierda en la Avenida Rafael Buelna, manifestó el titular de la dirección citada, Miguel Loaiza Pérez.

“Me pidió un apoyo para los semáforos que están en destello, chequemos los tiempos, los ciclos y podamos programarlos para que tengan sincronía, entonces yo chequé unos detalles ahí con él sobre eso y va venir la gente del Departamento Técnico de la Dirección de Vialidad y Transportes en conjunto con la gente de Tránsito Municipal y recorrer los cruceros para darles sincronía”, expresó Loaiza Pérez la tarde de este sábado tras sostener una reunión privada con el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Puede ser esta semana (próxima) que tenga oportunidad el personal del Departamento Técnico va venir aquí con ellos a hacer el recorrido”.

Recordó que el personal de la Dirección de Vialidad puso a trabajar los semáforos de manera sincronizada, pero luego la gente de Tránsito Municipal los puso en destello pues comentan que en la hora de entrada a los trabajos no dan abasto los ciclos.

“Tenemos que ponernos de acuerdo para ver los ciclos de los semáforos y que ellos también nos apoyen, porque independientemente del semáforo, el semáforo es un paliativo, ellos tienen que ayudarnos a agilizar el tráfico, muchas veces el agente se queda viendo el celular u otras cosas y se pierde mucho tiempo y no avanzan las colas (de vehículos), generalmente el problema grande son los celulares, entonces el semáforo no va hacer ese trabajo, el trabajo lo van a hacer los agentes de Tránsito darle celeridad al tráfico, pero de todos modos vamos a checar los ciclos en conjunto para dar un mejor servicio en los cruceros”, subrayó.

“Ellos comentan (que donde se requiere ese trabajo es en la Avenida) Gabriel Leyva, malecón y Rafael Buelna, vamos a hacer un recorrido, ellos ya tienen un diagnóstico y tienen los cruceros que son más conflictivos y sobre esos vamos a trabajar”.

Añadió que el personal de la Dirección de Vialidad ha estado trabajando en la Avenida Rafael Buelna y se está viendo la posibilidad de que se quite la fecha a la izquierda porque cuando se quita la flecha en verde se para muchísimo tráfico, no se debe asustar porque en otras ciudades como Guadalajara y la Ciudad de México, Culiacán, no hay vuelta a la izquierda, la gente se la da a la brava, pero no hay vuelta hacia ese lado.

“Hay un crucero muy conflictuado que es el de La Marina y Rafael Buelna, ahí a lo mejor cabría eliminar la vuelta a la izquierda y que la gente diera vuelta a la derecha hasta el primer retorno y agarrar a la Avenida la Marina y no detener el tráfico ahí porque llega la gente, se quita la fecha, se para y se para en doble fila otro esperando la flecha y hacen un congestionamiento”, continuó Loaiza Pérez.

Expresó que también se checarán los ciclos de los semáforos de la Avenida Ejército Mexicano y la Carretera Internacional al Norte para ver qué tiempos tienen para ver si es necesario ampliar el tiempo en un sentido y qué sentido tiene que ser de acuerdo con la experiencia que tienen los agentes de Tránsito que están todos los días ahí manipulando los semáforos.

También se tienen que hacer aforos de vehículos y pasarlos a la Dirección de Vialidad para que si se va eliminar la vuelta a la izquierda en la Avenida Rafael Buelna se tiene que saber qué carga vehicular se va derivar a la derecha para que retorne, para saber el flujo que se va a manejar, pero eso lo tiene que hacer el personal de Tránsito y esto es aparte del flujo turístico que se tiene los fines de semana, continuó.

“Recuerden que aquí en Mazatlán tenemos una población flotante del jueves para adelante ya de manera continua, tiene unos meses que eso es de manera permanente y si a eso le sumas la carga vehicular que ya tiene Mazatlán se pone complicado”, recordó el funcionario estatal.

También manifestó que los proyectos para la consrtrucción de dos puentes a desnivel en este puerto para agilizar la circulación vehicular en algunas vialidades de la ciudad lo maneja la Dirección de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

En entrevistas previas el Alcalde ha manifestado que dichos puentes se construirán entre las avenidas Múnich y el Libramiento Luis Donaldo Colosio, así como en la Avenida Santa Rosa, en el cruce de las vías del tren.