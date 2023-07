MAZATLÁN._ Pese a que se les convocó a todos los miembros de Cabildo y al Observatorio Ciudadano para realizar las bases de la licitación y hacer esto de manera organizada, consensuada y transparente, aún así la Síndica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, se niega a la adquisición de luminarias, declaró el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Hay un documento que hizo llegar al comité de adquisiciones para que no se haga la licitación, los ciudadanos han estado esperando por años el tema de lámparas”, dijo el Alcalde.

Señaló que el argumento con el que la Síndica debate esta gestión de la compra de luminarias tiene que ver con el asunto del proceso legal en contra del ex Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, aun cuando ni siquiera se ha concluido la elaboración de las bases para la licitación.

“Ni siquiera sabemos quién vaya a ganar, no tiene ninguna relación porque se convocó a realizar las bases, precisamente a todo mundo, incluyendo a ella, para que haya transparencia en lo que es la elaboración de las bases, incluyendo al Observatorio Ciudadano”, informó.

Destacó que lo que se busca al involucrar varios frentes en la elaboración de estas bases para la licitación es asegurar que haya “piso parejo”, pues al final quienes terminan decidiendo y autorizando la compra sería el Comité de Adquisiciones.

“Que haya transparencia en lo que es la elaboración de las bases, que haya piso parejo, que sean bases apegadas a ser lo más normativo posible y que esas bases, una vez que se tengan, se suba licitación y se haga una licitación transparente como debe ser un tema tan delicado de ser muy transparentado”, aclaró.

Advirtió que se tomarán las recomendaciones hechas por Cárdenas Diaz, sin embargo expresó que estas llegan un poco tarde y debieron hacerse cuando se registró la compra de Azteca Lighting; en este caso se informó que las lámparas tendrán un costo de 3 mil pesos cada una aproximadamente y se invertirán 42 millones en esta adquisición.

“Ella está exhortando y como tal sus argumentos tendrían que ser válidos, no hay un argumento válido para tal, o sea no tiene que ver una cosa con la otra, imagínense que no pudiéramos hacer nada en materia de Obras Públicas porque hay obras observadas del pasado”, dijo.

Habrá que preguntarle a los ciudadanos si están de acuerdo en que no se compren las lámparas, advirtió el Alcalde, pues es un tema que lleva tiempo, cuidando que exista transparencia para hacer las cosas.

“Cómo les digo yo, ‘a ver no les voy a comprar lámparas porque la Síndico dice que no o no quiere porque hay una investigación sobre las anteriores lámparas que nada tiene que ver con esta a los ciudadanos”, dijo González Zataráin.

“A la gente de Mazatlán y a las colonias les tenemos que comprar lámparas y si la Síndico no quiere que se les compren lámparas que salga y le diga los mazatlecos que no va a comprar lámparas hasta que termine el juicio y el juicio puede durar años”, sentenció.

Dejó claro que en lo particular no tenía problema con ella, sin embargo señaló que últimamente la Síndico ha tenido posturas adversas al Gobierno municipal, en votaciones de Cabildo se ha abstenido, apoyó a la cancelación de la obra del parque para perros, se opuso a la obra del relleno sanitario y ahora emite una recomendación en contra de la licitación de la compra de lámparas.

“Conmigo le ha ido mejor, porque, primero, nunca la recibían, yo a cada rato platico con ella; segundo, la incluimos en las reuniones de concertación política; tercero, le apoyamos con vehículos; yo le apoyé con el tema del cambio de oficina”, detalló.

“Cómo le digo yo a los mazatlecos ‘no les voy a dar lámparas’, cómo le digo a los animalistas ‘no quiero el parque’, cuando la mayoría lo quiere y porque cinco personas no lo quieren, seis personas no lo quieren, pues entonces está agarrando la bandera equivocada”, señaló.

Pese a las trabas puestas, el Alcalde concluyó el tema mencionando que van para adelante con el tema de las lámparas, ya que la gente las ocupa y si hay alguna indicación o si hay una recomendación solo lo sustente y lo argumente bien.