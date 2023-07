”El proyecto se llama Exo Fushions, es un dispositivo robótico de usos múltiples controlado por exoesqueleto, como pueden ver nuestro proyecto consiste en un robot que está aquí presente, el cual es controlado por un traje, yo me pongo, el cual tiene respuesta inmediata y hace que el robot imite los movimiento que yo hago”, expuso Ojeda Amador en entrevista con personal de medios de comunicación.

”(Sentimos un orgullo) principalmente porque no es que despiertes un día y podamos decir orgullosamente que somos campeones mundiales, porque en el evento hubo países como Argentina, Chile, básicamente toda Sudamérica, Asia, Europa, de lo mejor de los mejores en todos los países y poder primeramente compartir tu idea con personas de otras partes del mundo y que posteriormente tu idea, tu trabajo sea reconocido de esa manera pues es un orgullo principalmente personal y después como mazatleco, sinaloense y mexicano”, dijo Ojeda Amador.

En tanto que Zamudio Osuna recalcó que es un orgullo poder representar tanto a la UADO, a Mazatlán y México.

”Y me siento yo muy feliz en lo personal y supongo que mi compañero también porque no todos los días puedes decir me dieron un reconocimiento en el Ayuntamiento por lo que ganaron”, continuó.Dieron a conocer que el próximo evento en el que participarán será en septiembre en Chile, en Informatrix Chile y en mayo acudirán a la Feria de Ciencias en Sevilla, España.

En la entrega del reconocimiento y medallas también estuvo presente el director del Instituto Municipal de la Juventud, Luis Arnulfo Vargas Montes y el director de la UADO Unidad Mazatlán, Luis Alfonso Jiménez Zúñiga, entre otros.

Además del reconocimiento, el Ayuntamiento los seguirá apoyando en lo que se necesite, dijo el director del IMJU.