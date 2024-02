MAZATLÁN.__Mazatlán sorprende al embajador del Estado de Qatar en México, Mohammed Jassem AL-Kuwari, por su cultura, Carnaval, Centro Histórico y alegría de la gente, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Está sorprendido, él identifica cómo hay culturas, él pensaba que era puro sol y playa, pero me dice que tengan esas tradiciones, que tengan ese Centro Histórico, que tengan esta festividad tan grande (el Carnaval), diversa, lo que también impresionó es que al mismo tiempo pudiéramos tener varios puntos, cuando se le explica que está ́lo del Estadio (de Beisbol Teodoro Mariscal), que está Olas Altas, lo de la (Plazuela) Machado, que está el desfile en el malecón le sorprendió que haya esa diversidad”, continuó González Zataráin.

”Y sobre todo una cosa que él identifica y que caracterizó, que es el tema de la alegría de los mazatlecos, dice que son muy entregados, muy alegres, es muy observador y la verdad pues anda muy contento, aquí nos va estar acompañando a los eventos, se siente seguro, tranquilamente seguro, ahí anda como si nada, entonces va estar acompañándonos”.

El Presidente Municipal informó que se invitó al embajador de Qatar en México a Mazatlán porque quería conocer el Carnaval que se realiza en este puerto, del que ya había escuchado y que es el más grande y mejor en México.

”Y a él le sorprendió mucho esta festividad, de tal manera que quería conocerlo, se le hizo la invitación, va estar aquí todo el Carnaval hasta el día martes y va conocer todos los puntos, lo vamos a llevar a Olas Altas, al Centro Histórico, obviamente ya fue al Estadio (Teorodo Mariscal), posiblemente hoy esté otra noche en el Estadio y que conozca esta tradición, el desfile, nos va a acompañar en el desfile, eso nos interesa mucho porque nos promociona a estos puntos”, continuó el Presidente Municipal este sábado.

”De hecho él me platicó que promocionan mucho a México, pero esta es una región que él no conocía, no conocía esta historia, esta parte de Mazatlán, ya había tenido la oportunidad de venir a Mazatlán muy rápido, pero no conocía todo lo que era la tradición y hoy se ha empapado en el tema de Mazatlán, en su historia, en sus tradiciones y le interesa mucho ayudarnos a promocionar y adempas yo aprovecho y le digo tráete unos inversionistas, invítalos que vengan a conocer a Mazatlán, ellos son muy poderosos económicamente en Qatar y a la mejor igual se pueden traer una buena inversión para acá”.

El Alcalde dijo que también pudiera ser que se vaya directamente a Qatar a promover el tema cultural por parte del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán como lo han hecho en algunos lugares, ha ido a algunos países a promocionar, pero se verá qué dije el embajador, se seguirá en las actividades y agotando temas con él.

Posponen reunión

A las 10:00 horas de este sábado se tenía agendada una reunión entre dicho embajador con González Zataráin en su despacho en la Presidencia Municipal, pero se pospuso para otro día no determinado, sin embargo, el diplomático continúa acudiendo a los diferentes eventos del Carnaval y conociendo los distintos sitios de Mazatlán.