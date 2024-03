MAZATLÁN. _ El Parque Natural Faro Mazatlán se llenó de magia con la presencia del trío musical Hermanos López-Rice, quienes con melodías instrumentales a través de la música clásica ambientaron este domingo de Saludo al Sol en el Cerro del Crestón.

Fue en el primer descansador de los poco más de 330 escalones del faro, que es para muchos el principal punto de interés de la ciudad, que los transeúntes aprovecharon para tomar la foto del recuerdo, algún vídeo o simplemente para apreciar tan particular momento.

Melodías como My Hearth Will Go On, que es el tema principal de Titanic y otros clásicos más, se escucharon alrededor de este importante atractivo de la Tierra de Venados.