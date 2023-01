“Porque ya no había trabajo y ella quedó sola, falleció mi papá y tenemos que sacarla adelante, (allá su esposo trabajaba la milpa), en milpa, ya ve que un rancho aunque sea frijoles que tenga uno con eso”, dijo su hija María Delgado Venegas, quien ahorita está a cargo de ella en una casa contigua, también de materiales rústicos como madera, láminas y hule negro, como muchas de ese asentamiento humano.

“Sí le dieron atención, pero a mí me decían que ocupaba operación, pero me dijeron la verdad por la edad de ella no resiste la operación, usted sabe si la opera”, añadió Delgado Venegas.

“Dije sabe no, deme mejor algo para que tenga y ya me mandó a comprar esas cosas que tiene (vendas y equipo para sujetar el hombro) y se la pusieron y me la traje, y ahora digo quiero volverla a llevar porque ella sola se la quita y como ya se le va la memoria vive como una niña”.

Precisó que sí les brindaron buena atención médica, pero por la edad de su mamá ya no resiste que le hagan una operación decidió llevarla de regreso a su casa y regresará al hospital a revisiones.