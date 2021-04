$!Sufren intimidaciones, aseguran candidatas de RSP

MAZATLÁN._ Las candidatas a la Alcaldía y a la Diputación Federal por el Distrito 1 por el Partido Redes Sociales Progresistas, Margarita Domínguez y Yolanda Ibarra Toledo, respectivamente, señalaron que han recibido desde intimidaciones hasta amenazas en su contra o contra de sus familias.

Domínguez, candidata a la Alcaldía, dijo que no podía decir nombre, pero una persona la amenazó para que dejara la candidatura.

“Me dijo que o me levantan o me desaparecen o desaparecen un familiar mío... pero yo sigo con mi campaña”, manifestó Domínguez.

Ibarra Toledo indicó que la intimidación, en su caso, vino de agentes de la Policía Municipal de Cosalá, donde les impidieron realizar campaña en la cabecera de ese municipio.

“Estábamos en el Centro, a una cuadra de donde vive Raúl Deina, candidato a la Presidencia Municipal de Cosalá y llegaron patrullas de policías, que sin argumentos nos dijeron que no podíamos estar ahí, nos dijeron ‘si van se las van a ver con nosotros”, señaló. No presentaron denuncia.

“Llevo dos semanas de trabajo, ha sido maravilloso el recibimiento, estoy motivada, contenta, he vivido de manera personal una campaña abierta con los ciudadanos, nadie a mí me ha detenido y me ha dicho no camines, en lo personal he encontrado paz y tranquilidad”, declaró por su parte Maribel Chollet Morán, candidata a la Diputación local por el Distrito 23 por la Alianza Va por Sinaloa.

Y fue precisamente la candidata de su alianza en el Municipio de Concordia, que es parte del Distrito 23, una de las que se rumora recibió amenazas, aunque ella argumentó motivos personales para separarse de la candidatura.

Al respecto, Chollet Morán señaló que respeta los motivos de cada quien, pero ella ha recorrido buena parte de Concordia, además de lo que le corresponde de Mazatlán, y no ha encontrado absolutamente nada.