Supera Ayuntamiento de Mazatlán los $100 millones en permisos de construcción, informa Estavillo Kelly

En el 2021 se ha superado los 100 millones de pesos en permisos de construcción en Mazatlán, pues ha habido mucho proyecto grande, dijo el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento mazatleco, Jorge Estavillo Kelly.

“Pues fíjense que va cerrar de manera increíble el año, tenemos unas cifras impresionantes, gracias a Dios ha habido mucho proyecto grande y pues ahí los números no mienten, estamos superando tranquilamente los 100 millones de pesos en permisos de construcción”, añadió Estavillo Kelly.

“Eso viene a reflejarse en obra pública y va haber empleo el año que viene, 2022, y pues con mucha fe de que el próximo año también continúe de esta manera”.

Agregó que en el caso de fraccionamientos nuevos están en trámite alrededor de 14 para pasar a aprobación del Cabildo.

“Todo el desarrollo bueno de Mazatlán viene hacia el norte, hacia el sur viene más construcción industrial, ya vieron hace dos semanas fue la inauguración de la primera piedra del proyecto MLC, ya está en construcción también el Parque Aeroespacial, esa zona va detonar mucho en el sector industrial”, continuó.

También recordó que con la puesta en marcha de la Planta Potabilizadora Miravalles se viene a garantizar que los proyectos que entran a la Dirección de Desarrollo Urbano vayan a contar con el recurso hidráulico, es uno de los principales requisitos para poder desarrollar una torre o un fraccionamiento el que se cumpla con la factibilidad del servicio.

Invasión de vías públicas

En otro orden de ideas, Estavillo Kelly reiteró que se está trabajando de manera permanente contra quienes invadan vías públicas.

“Eso ya no se va a parar, cuanta cosa se detecte que se está invadiendo vía pública se va a actuar para retirarlo de inmediato, no queremos que siga creciendo esto como ha crecido a través de los años, también yo invito a la ciudadanía que denuncie, que nos ayude, son los mejores inspectores que puede haber, no tenemos un inspector para cada zona de la ciudad, pero si nos ayudan pues vamos a poder actuar de manera más rápida”, recalcó el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable.

“Has muchísimo (casos detectados de invasión del espacio público), es que ya era una cultura, mira, tienes una construcción de un piso y luego hacías otro piso y la escalera la ponían por la banqueta, una escalera de caracol, eso es muy normal en colonias, es lo que queremos evitar que siga sucediendo, la sanción es que les vamos a decomisar la estructura y tendrán que pagar una sanción si es que quieren que les regresemos nosotros la estructura”.