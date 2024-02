Agregó que se va corroborar ese dicho con la Dirección del Deporte para ver si es correcto, de no ser así se procederá conforme a la legislación y a lo que le compete a la Dirección de Ecología Municipal.

”Lamentablemente el señor no nos abrió las puertas porque no quiere que pasemos a hacer la inspección, ya le hemos dejado en repetidas ocasiones apercibimientos, él no se presenta, no se ha presentado, ha hecho caso omiso, ya muchos vecinos de aquí han presentado enfermedades respiratorias, enfermedades cutáneas, enfermedades gastrointestinales”, continuó Murúa Figueroa.

”Entonces es así que coordinados con nuestro compañeros de Protección Civil estamos procediendo a hacer la clausura del lugar dado que es evidente que es un lugar que sí están criando especies, nosotros tenemos evidencia por parte de los vecinos, entonces vamos a proceder a ponerles este sello de suspensión para evitar que sigan realizando esta actividad”.