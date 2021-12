Teme sociólogo que jóvenes desertores de secundaria sean reclutados por el crimen organizado

Es posible que jóvenes estudiantes que han desertado de secundaria sean reclutados por el crimen organizado, consideró Tomás Guevara Martínez.

El sociólogo de la UAS opinó lo anterior luego de que Graciela Domínguez Nava, titular de la SEPyC, reconociera que el nivel educativo en el que ha habido más deserción escolar en esta pandemia ha sido la secundaria.

El académico sostuvo que los jóvenes que dejan la escuela podrían ser víctimas del crimen organizado, dado que en la edad que están, es cuando más vulnerables son para los grupos delincuenciales.

“De que pueden o no ser objeto del crimen organizado, yo creo que sí, hay condiciones para ello, los chavos están buscando no que les den, sino que los pongan donde hay dinero, a mí me da la impresión que los jóvenes, esos grupos de jóvenes adolescentes, son los que están ahorita más vulnerables, no sólo ante los efectos de la pandemia, sino a lo que puede tener de cautivador enrolarse en las filas del crimen organizado”, explicó.

Hace días Graciela Domínguez Nava indicó que es en la secundaria donde han visto un abandono escolar más marcado, y es algo en lo que tenían que trabajar desde la Secretaría de Educación, tanto a nivel estatal como federal.

“Estamos analizando esa parte, no queremos anticipar cifras, porque es parte de un análisis muy responsable que estamos haciendo, pero efectivamente es un problema que a nivel nacional ya se ha mencionado en los diferentes foros en los que hemos participado, es un problema que nos está dejando la pandemia”, dijo.

- ¿En qué nivel están encontrando más deserción?

En secundaria... no tengo el dato en qué sectores se está propiciando más, pero sí, hay una tendencia a nivel nacional que se está dando una deserción en nivel secundaria; es parte del análisis que se está iniciando, pero tiene que ver precisamente con las condiciones difíciles que la pandemia propició a la familia.

Para Guevara Martínez, experto en temas de violencia, que los jóvenes a esa edad estén en la escuela a distancia no les sirve demasiado, pues lo que quieren es salir.

“A esa edad, los jóvenes que están en la secundaria, es imposible tenerlos en casa, entonces el hecho de no hacer presencial las escuelas, o hacerlo voluntario que por mil cosas ajenas a los jóvenes no hay clases, hicieron que ellos tuvieran que seguir quedándose en casa y a esa edad eso es como estar prisionero, es más un castigo que un proceso educativo”, subrayó.

Otro punto relevante, que también lo ahondó Graciela Domínguez, es que las familias tienen menos poder adquisitivo, lo cual ha hecho que los menores salgan a trabajar, muchos de manera honrada, pero sacrificando su carrera estudiantil.

“Una razón también es porque no les han creado las condiciones para el proceso presencial de la educación, en segundo lugar, porque ya tiene efectos, que van más allá de la voluntad de ellos, que es, el problema familiar, que al papá le recortaron el salario, o de plano le cerraron el centro de trabajo que tenía, y pues hay que comer y entonces los chavos se van a ver qué encuentran”, mencionó el sociólogo.

“Estaba viendo la cantidad de chavos que se ven en las calles jugando con una pelota en un crucero, subiéndose en los hombros de otros para juntar dinero, y son jóvenes, adolescentes, entonces, le están buscando ellos a resolver un problema que se les complicó a sus padres a sus abuelos, a sus tíos y ellos buscan esto”, agregó.