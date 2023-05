MAZATLÁN._ El H. Ayuntamiento entrará en un proceso de ajuste en cuanto a las áreas que lo componen, informó Édgar González Zataráin, alcalde del municipio, la nómina entrará en una ruta de reducción que no va a pasar de 5 millones de pesos.

El alcalde señaló que si bien ya no habrá movimientos en los funcionarios que conforman su gabinete, si habrá una simplificación de las áreas, esto con el objetivo de eliminar puestos innecesarios.

“Nosotros estamos dosificando los recortes, porque no íbamos a llegar a echarnos encima a todo mundo y luego se pudieran convertir en demandas y no íbamos a tener con qué liquidarlos”, manifestó el alcalde.

El Primer Edil del Municipio comentó que ya tienen detectadas qué áreas se van a eficientar, aún cuando están conscientes que esto no será del agrado del sindicato, pues están en desacuerdo en que se desaparezcan áreas.

“Te hablo gente por ejemplo, junta patriótica que se encarga del tema de los lunes cívicos y de las actividades cívicas, no debe ser un área completa, esta debe estar integrada al área de bienestar o al área de secretaría del ayuntamiento, porque depende del área de secretaría del ayuntamiento”, expresó González Zataráin.

La propuesta para eliminar áreas e integrar funciones para complementar otras, se presentará en Cabildo, a los regidores, esperando obtener el visto bueno para continuar con el plan de seguir simplificando.

“La verdad que urge más el tema de priorizar los servicios públicos, la obra pública por encima de todo ese tema, ese tema camina solo, por eso está la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado y unos enlaces que tengas, con eso es suficiente no hay que tener tanta estructura”, dijo.

Los recortes que se pretenden hacer en la nómina del municipio contemplan a todas esas personas que se la pasan recorriendo los pasillos del ayuntamiento y no realizan funciones de gran importancia, de los cuales se puede prescindir sin problema, la mayoría ya se tienen detectados, por lo que se estima una baja de 25 personas de diferentes áreas.

Actualmente son mucho más los empleados sindicalizados, que los de confianza, sin embargo la idea es ir acotando el tema de la burocracia y apostar por una administración más chica cada vez.

Édgar González señaló que su plan para evitar demandas por despidos es indemnizar a los trabajadores conforme a la ley, como se hizo con los del recién extinto Acuario Mazatlán, para evitar inconformidades, por lo que prometió no dejar esa herencia a la siguiente administración, ya que no es saludable.

“Te demandan cuando los cargas vueltas y vueltas, no les resuelven, no les dices si los vas a indemnizar o no, entra la incertidumbre, el trabajador tampoco quiere andar demandando por demandar, porque gran parte de eso se lo lleve el abogado y tampoco quiere andar en vueltas”, agregó.

El alcalde se reunirá este viernes con el secretario general de gobierno y con el secretario de finanzas para tratar el tema de las demandas y lo que tiene que ver con el hospital.