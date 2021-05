Tendrá impacto psicoemocional el Covid-19 en atletas de alto rendimiento

El Covid-19 tendrá un impacto psicoemocional en atletas de alto rendimiento que se refleja en síntomas de ansiedad, estrés y preocupaciones, además del impacto en el nivel económico, dijo Cynthia Montaño Cázarez, al disertar la conferencia Rendimiento emocional en deportistas de alto rendimiento, como parte de la Primera Jornada Internacional Copsima.

“El Covid-19 en atletas de alto rendimiento va a tener un impacto psicoemocional, la Ciencia de la Educación, una revista muy actualizada, habla en este sentido de esas situaciones que se están presentando, que son síntomas de ansiedad, estrés y preocupaciones, aparte del ámbito deportivo, también está impactando en el nivel económico, porque si estamos hablando de deportistas de élite, si no es que la mayoría sí llevan un sueldo, sí llevan patrocinios, llevan de alguna forma un ingreso económico por su performans en el deporte que ellos ejecutan”, expresó Montaño Cázarez.

En su disertación en este evento de manera virtual, organizado por el Colegio de Psicólogos de Mazatlán Asociación Civil, añadió que el confinamiento hace que los deportistas de alto rendimiento, al igual que la demás población, tengan la vida más difícil y también se les dificulta dar esa formación atlética que requieren en estas nuevas condiciones de vida.

También va afectar su salud integral, incluso mental, ya que tienen una rutina estructurada, una rutina que es parte del trabajo que se hace en el atleta, ese apego a la jornada de entrenamiento y en el confinamiento se rompe todo.

Por la pandemia del Covid-19 fueron pospuestos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, recordó, incluso los atletas están imposibilitados de hacer sus entrenamientos diarios, lo que les genera cambios de estados de ánimo, angustias, entre otras, si no se toman acciones preventivas.

“(Se requiere) darles como un plan de entrenamiento para que sepan que hay una continuidad, que esto no para, que no se frena, porque nosotros no tenemos antecedentes de esos, tampoco tenemos una temporalidad de decir cuándo termina y cuándo va a cambiar o vamos a volver a la normalidad”; subrayó.