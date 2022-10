$!‘Tenemos que estar atentos a lo que dicen los representantes de la sociedad’: Mendoza Zataráin

En su primera entrevista ya con su nuevo cargo, el también ex Diputado local por el Partido Sinaloense agregó que se reunirá con el Alcalde Édgar Augusto González Zataráin y necesita empaparse de las actividades siempre siendo muy respetuoso de la investidura que representa la institución.

”De mi forma de pensar y hacer me gusta y me siento cómodo porque tengo principios y valores que me han inculcado de desempeñar de la mejor manera cualquier encomienda que me asignen y que yo decida aceptar, de entrada, les digo que somos una administración plural, lo dijo el Presidente (Municipal)”, continuó Mendoza Zataráin.

”Estoy seguro que vivimos en una sociedad plural y por lo tanto están representadas todas las voces, en el caso del Municipio de Mazatlán en el Cabildo, tenemos que estar atentos a lo que dicen los representantes de la sociedad y trabajar de manera muy coordinada con el órgano colegiado que es el Cabildo”.

Añadió que todos tienen historia y vienen de un origen.

”No estamos en procesos de campaña, Mazatlán requiere que todos trabajemos, requiere de la unidad y de la participación de todos, yo entiendo que hay diferentes opiniones al interior del Cabildo, hay diferentes corrientes de opinión y cada uno sabemos cómo llegamos a este Cabildo, cómo trabajamos durante un proceso”. continuó.

”Hoy no estamos en campaña, cuando vengan los tiempos cada quien tendrá que tomar sus decisiones de acuerdo con su forma de actuar, pero hoy nos debemos a la sociedad y debemos trabajar para ella, en el caso específico de Mazatlán”.

También expresó que salvo lo que comente con el Alcalde, lo primero que se va atender el lograr la confianza de la sociedad de Mazatlán, ser sensibles a lo que está pensando y en la medida de las posibilidades tratar de resolver la problemática de este municipio, pues la confianza se pierde en segundos y cuesta mucho tiempo lograrla.

Además, expresó que ya es historia la primera vez que rindió protesta hace casi un año como Secretario del Ayuntamiento durante los primeros 23 días del trienio 2021-2024 del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien llegó a ese cargo con apoyo del Movimiento de Regeneración Nacional y del PAS, y que el pasado miércoles renunció tras una denuncia en su contra de la Auditoría Superior del Estado ante la Fiscalía General del Estado por la adquisición de luminarias en este municipio y ahora es Secretario de Turismo en la entidad.