$!Tiangueros de la Juárez piden fortalecer medidas sanitarias, para que no cierren ese espacio

“A partir del domingo este que pasó, las reglas fueron de que un domingo sí, un domingo no, no va a haber tolerados cada domingo, los tolerados son los que no tienen un permiso, pero tienen años vendiendo en el tianguis, también se nos dijo que tenemos que guardar la distancia de un metro de puesto a puesto y tener el gel antibacterial y cubrebocas ”, mencionó.

Amalia Suheyd García Lizárraga, representante de los tiangueros, sostuvo que la Comuna les dio una opción de organizarse entre ellos, y que una semana se pongan unos vendedores, y a la otra otros, idea que no es del gusto de los vendedores, ya que no pueden estar 15 días sin tener ingresos, ya que muchos de ellos solo tienen esa forma de ganar dinero.

“Somos los más vulnerables de lo que es el comercio, muchos son de la tercera edad, muchos son discapacitados, muchos no tienen otro trabajo, solo dependemos de este negocio, nosotros nada más nos ponemos un día a la semana, y si tú me dices a mí no te pongas durante 15 días, me estás afectando a mi familia, entonces si Gobierno decidió quitar tolerados, que déjenme decirles que hay más tolerados que permisionarios, entonces si el gobierno decidió quitar tolerados, no hay ningún problema con que todos los tianguistas nos pongamos con una sana distancia”, detalló.

La comerciante manifestó que quieren una mayor vigilancia del Ayuntamiento, ya que actualmente la ciudadanía no hace caso a los lineamientos sanitarios cuando son los tiangueros quienes lo piden, es por eso que exhortó a la administración de Luis Guillermo Benítez Torres, los ayuden con personal de la Comuna para evitar el tianguis se convierta en un foco de infección.

“Lo único que nosotros les pedimos a ellos es que vuelvan con las vallas, no dejando entrar a personas que no traigan el cubrebocas y no dejando entrar a niños menores de 12 años, es lo único que nosotros estamos pidiendo, que nos apoyen por ese lado, porque nosotros no hacemos el desorden”, aseveró.

“Si yo le digo a una persona ‘oiga póngase el cubrebocas’ a mí me va a tirar de loca, no es lo mismo que le diga una persona oficial, a que se lo diga yo. El tianguis de la Juárez no quiere ser un foco de contaminación, queremos lo más mínimo, entonces yo vengo a hablar por mi gente, que no queremos que salgan afectados ellos, recuerden que nosotros somos los más vulnerables, si acaso a como está la economía, no vendemos ni los mil pesos para sustentar una familia”, agregó.