$!Tiene Estado Mexicano obligación de brindar seguridad a población: Loza Ochoa

”El Estado no puede decir que no puede resolver el problema de la seguridad porque hay zonas en el país donde los delincuentes tienen una presencia dominante, el Estado tiene la obligación de impartirnos ahí seguridad”, añadió Loza Ochoa en conferencia de prensa la mañana de este jueves en Mazatlán para celebrar el 74 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre.

”Y el otro problema son las desapariciones forzadas, parte de los (derechos humanos) es eso, el derecho a no ser desaparecido, el derecho a tener seguridad jurídica ante las autoridades y ante quienes tengamos que nos quiera ofender, entonces que no nos digan que no se puede resolver”.Subrayó que es cierto que hay programas e instancias para las búsquedas, para la atención a víctimas, etcétera, pero no hay un plan integral que hable de detener la práctica de la desaparición forzada.

También dijo que admira el trabajo de la búsqueda de desaparecidos, ha sido parte de esa labor de manera personal desde 1977 cuando acompañó al primer grupo para ello que hubo en el país, el de doña Rosario Ibarra de Piedra y en Sinaloa con doña Chuyita Caldera de Barrón.

”Pero no basta todo ese esfuerzo heroico que están haciendo las madres, porque a final de cuentas vamos atrás de un fenómeno y lo que se trata aquí es de detener la práctica, no solamente resolver los casos que ya están, detenerla y el Estado Mexicano no tiene un plan integral para entrar precisamente a abatir el fenómeno de la desaparición forzada, de cuantos hablamos ya, de 110 mil desaparecidos a nivel nacional, aquí hablamos de más de 5 mil, entonces esas son las cosas que urgen”, recalcó el actual encargado de vinculación de la CDHES.

Ahí el presidente de dicha agrupación, Leonel Aguirre Meza, dijo que este día inician las jornadas conmemorativas al 74 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos con la exposición de diversos temas al respecto.

”Temas más novedosos, pero que se han venido agravando ante la omisión, negligencia, falta de voluntad e ineficiencia de la autoridad, no faltará nunca, en ninguno de nuestros posicionamientos rendir merecidos homenajes a los íconos defensores de los derechos humanos que ofrendaron su vida por esta causa; a la doctora Norma Corona Zapién, al licenciado Jesús Michel Jacobo y al licenciado Jorge Aguirre Meza”, expresó Leonel Aguirre.

Gobernador de Sinaloa les ha quedado a

deber a los desplazados: Sánchez Gutiérrez

Por su parte el dirigente del Movimiento Amplio Social Sinaloense, Miguel Ángel Sánchez Gutiérrez, enfatizó que a las personas con familiares desaparecidos, a los desplazados por la violencia les ha quedado mucho a deber el actual Gobernador del estado o ha puesto gente muy insensible en los puestos que deben atender esta problemática o él no quiere atender la misma como en el caso de Ohuira donde se están metiendo empresas internacionales a donde viven las personas indígenas donde se pretende construir una planta de amoniaco.

”Está el caso de las desplazadas que tuvieron que salir de sus lugares de origen y aquí están y ya ni siquiera pueden ir a ver o a buscar ni siquiera sus muertos que dejaron allá, porque el día que van a llevar una corona o algo se les reprime e inmediatamente se les da 24 ó 12 horas para que se salgan”, recalcó Gutiérrez Sánchez.

”El día que alguien se les muere, porque hay familias divididas, mitad aquí y mitad allá, no pueden ir a enterrar a alguno de sus deudos porque hay problemas, sin embargo, los presidentes municipales que están cerca de las localidades dicen que no hay problema, que no hay violencia, que es pura imaginación nuestra”.

También se ve a las mujeres con familiares desaparecidos buscando a sus hijos y no se pueden integrar todas y todos para hacer un sólo equipo y decirles a las autoridades lo que es su responsabilidad.

”Y se dedican a dividirnos, a buscar cómo nos dividen para que cada quien le busque por su lado y nos llaman por nuestra cuenta para ver qué hacemos, sí estamos preocupados porque la delincuencia sigue, las grandes corporaciones las ves en las carreteras. Ejército, Marina, Guardia Nacional, pero donde están los problemas no van”; reiteró el dirigente del MASS, entre otros.