$!Tiene segunda semana del canje de uniformes y útiles escolares una mayor afluencia de padres de familia

MAZATLÁN._ Después de que el programa de canje de uniformes y útiles escolares gratuitos para el ciclo escolar 2025-2026 iniciara de forma moderada, la segunda semana tuvo una mayor afluencia de padres de familia que acudieron a las tiendas autorizadas para recoger los uniformes y artículos que les proporciona el Gobierno Estatal. El programa de canje arrancó el día de ayer para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria pública, que su apellido inicie con letras de la G hasta la O, por lo que muchas tiendas de ropa y papelería del centro de la ciudad registraron llenos y tuvieron un día movido con filas desde muy temprano.









En un nuevo recorrido realizado por Noroeste este mediodía, se pudo ver como varias madres de familias acudieron a Casa Granados para realizar el proceso de canje. En el lugar los trabajadores indicaban a las personas que necesitarían documentos como el CURP del alumno, la clave de estudiante y una copa de identificación del tutor. Desde madres acompañadas por sus hijos en papelerías, hasta grupos de familias con adolescentes buscando playeras de su talla, fue lo que se pudo ver este martes en Mazatlán, incluidas personas a quienes se les había pasado el canje de la semana pasada y querían saber información al respecto.







