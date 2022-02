Todas las obras en Mazatlán siguen en curso, asegura Bienestar y Desarrollo Social

La veda electoral no afecta el desarrollo de las obras públicas, pues todas siguen su curso, nada más que no se pueden promover o difundir, dijo el director de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento de Mazatlán, Tonatiú Guerra Martínez.

Agregó que el padrón de beneficiarios de la zona rural ya está hecho, ya se está en las entregas, lo que se va a posponer es la actualización del padrón de beneficiarios de la zona urbana para no caer en violaciones a la veda electoral como el Programa de Peso a Peso.

“En lo que tiene que ver con la ejecución de las obras todas las obras siguen el curso, las licitaciones siguen en curso, de hecho ahorita vamos a sacar el oficio de aprobación de la (Avenida) Emilio Barragán para sacarla en conjunto con el Estado, acuérdense que esa va en conjunto, me está requiriendo el Estado ( Gobierno del Estado) el presupuesto y todo, mañana mandamos ya la información”, añadió Guerra Martínez.

“Siguen las obras, no se paran, lo que sí vamos a suspender van a ser las inauguraciones, pero las obras no se paran, eso no se puede parar”.

Por el proceso de Revocación de Mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realizará el próximo 10 de abril, el Instituto Nacional Electoral estableció una veda electoral del viernes 4 de febrero al domingo 10 de abril, donde las instituciones de los tres niveles de Gobierno no deben promover o difundir sus obras.

Guerra Martínez dio a conocer que por licitación se traen cuatro obras grandes en Mazatlán, además se están sacando todas las pavimentaciones que se hacen fuera de concurso, que en el año son unas 95, aunque actualmente se sacarán unas 20.

Las obras de pavimentación se irán haciendo durante todo el año, pues el presupuesto es anual, por lo que se irá avanzando conforme vaya llegando el recurso tanto Federal como el que implica convenios con el Gobierno del Estado y el Municipio, dijo.