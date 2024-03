“El Gobierno nos quiere callar diciendo que está haciendo su trabajo, creando más y más dependencias dirigidas a atender a las mujeres, pero las violencias se siguen recrudeciendo, nos siguen matando, nos siguen desapareciendo, nosotras no le debemos paz a este Gobierno, ellas nos deben la justicia de todas las mujeres, niñas y adolescentes que ya no están por culpa de la violencia, por culpa del narco estado y por culpa de las estructuras patriarcales”, se pidió en la explanada, frente al Cerro de la Nevería.

Ahí se pasó lista por las mujeres víctimas de feminicidio en los últimos años en Sinaloa, donde dijeron que en el 2023 se registraron oficialmente 33 casos, 10 más que en el 2022 y en lo que va del 2024 ya se han registrado 4, además de las que no han sido encontradas, por las que no han podido ser identificadas y por las que no se ha mencionado de ellas, se dio a conocer en el evento donde las participantes reiteraron el llamado de justicia y pidieron un minuto de ruido para ellas porque silencio ya se les ha dado mucho tiempo.

“Las niñas no se tocan”, “No somos todas, nos falta Aimé”, “No somos todas, nos falta Glorimar”, “Valentina, tu familia no se cansa de pedir justicia”, fueron otras de las consignas que mostraron y corearon las participantes en esta marcha por el 8M, que además de la Avenida del Mar hacia el sur transitó por el Paseo Claussen hasta llegar a la explanada de la Glorieta General Rafael Sánchez Taboadam conocida comúnmente como del Clavadista.

“Por todo esto les pido a todas y todes una vida llena de lucha y un minuto de ruido para todas las que ya no están porque silencio, silencio ya les dimos mucho tiempo”.

Ahí familiares de desaparecidos y feminicidios expusieron algunos de los casos que han ocurrido en Mazatlán y otras partes del país exigiendo justicia, además de que integrantes del Colectivo Tendedero de Deudores Alimentarios exigieron a los deudores el pago de pensiones para ellas y para sus hijos, pues dijeron que mientras sus hijos si se enferman no tienen para medicamentos, además de que no tienen útiles escolares, entre otras cosas, sus padres que no cumplen con esta obligación sí comen tres veces al día y viven como si no tuvieran esta obligación.

La marcha terminó cerca de las 19:00 horas con algunos números de danza del Colectivo Artístico.