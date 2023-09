Precisó que la Comisión Federal de Electricidad se encuentra trabajando para reestablecer el servicio eléctrico en la mayor brevedad, pero que no hubo mayores complicaciones tras estas lluvias.

“Personal de la Comisión Federal de Electricidad está trabajando a marchas forzadas para poder reestablecer lo antes posible el servicio eléctrico; no hubo mayores complicaciones en lo particular, ya que la gran mayoría de los ciudadanos, si no es que todos, estaban descansando en ese momento”, comentó.

Asimismo, el director de Protección Civil detalló que la Policía de Tránsito implementó un operativo para gestionar los vehículos debido a que unos semáforos de algunas cruces viales no funcionaban.

Indicó que las afectaciones originadas por estas lluvias se dieron de manera general por la ciudad.