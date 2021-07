$!Tránsito reporta baja en accidentes y tráfico en fin de semana en Mazatlán

“Sí bajó a comparación del fin de semana pasado, bajó entre un 20, 30 por ciento, quizá más. Anoche (sábado) estuvo fluido y sí se generó tráfico, pero no como otras veces, no hubo necesidad de estar haciendo cierre de calles, ya ve que otras semanas se cerraba Insurgentes en Avenida del Mar y en Reforma con Buelna ”, dijo.

El jefe policiaco dijo que la actividad vial se redujo por un operativo implementado hacia los camiones “charteros” , solicitarle a los proveedores de comercios en el malecón que no obstruyeran la vialidad, además del autoconfinamiento de los mazatlecos por la pandemia.

“Se han implementado operativos para que los camiones (de turistas) no circulen sin necesidad allá arriba, también mucha gente ya no está saliendo, se está previniendo y la gente como que también ya no está saliendo igual a la calle”.

Comentó que debido a la baja afluencia en las vialidades se reportaron menos accidentes, en comparación del fin de semana anterior.

“Bajaron también esta semana, la semana pasada sí hubo la verdad varios accidentes en donde intervinieron motococilistas [...] Yo creo que bajaron en un 50 por ciento. Sí hubo, pero en menor cantidad que la semana pasada”.