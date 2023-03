La reunión concluyó en la formación de próximas mesas de trabajo para continuar analizando los estudios y las modificaciones en la vialidad.

El pasado martes 14 de marzo, el Presidente Municipal dijo que el proyecto de carril preferencial para el transporte público, que actualmente es entre las avenidas Insurgentes a Gutiérrez Nájera sigue adelante, pues un gobierno no puede estar sujeto a los chantajes, sobre todo cuando son minorías.

”Sigue el proyecto, lo que pasa es que un Gobierno no puede estar sujeto a los chantajes, sobre todo cuando son minorías, cuando el bien común obviamente se tiene que poner por encima del bien de unos cuantos, en este caso no son caprichos, yo insisto, ustedes recordarán que dimos mucho tiempo para socializar el tema, para platicar, dialogar”, añadió el Alcalde ese día.

”Se acercaron con ellos tanto Implan como Ecología, como algunos otros empresarios, dialogaron, fueron a volantear y fueron negocio por negocio, bueno, algunos se acercaron, algunos los escuchamos, algunos los convencimos cuando se acercaron, a mí me tocó atender a algunos”.

Reiteró que la mayoría de la gente, los transportistas como taxista, aurigueros, pulmoneros quieren el carril preferencial, también el automovilista porque quitarse el camión urbano de encima, que vaya por un solo carril es benéfico para todos y el ciudadano común que se transporte todos los días en camión ya probó con el pintado del carril preferencial y quienes lo usan ya se dieron cuenta que se ahorran mucho tiempo.

”No es un capricho de un Alcalde o de que yo me quiera salir con la mía, no, dimos tiempo suficiente para escuchar, dijimos que lo íbamos a socializar, que si resultaba lo empujaríamos y que si no resultaba, que si no había una aprobación social pues entonces no, pero la aprobación social es que sí, solamente una pequeña parte que es la que está ahí pues obviamente oponiéndose”, reiteró González Zataráin.

También precisó que será en unos 15 días más cuando se comenzarán a poner delimitadores en el carril preferencia, son los que dona la Alianza de Camiones Urbanos y Suburbanos de Mazatlán.

Además, dijo que en lugares complicados como frente a la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, frente a la Central Camionera los comerciantes aceptaron reubicarse a otro espacio cercano para dejar libre lo que es el carril preferencial.

”Le doy un reconocimiento a esos negocios que aceptaron amablemente transitar, con ellos se platicó mucho antes de pintar y ellos estuvieron de acuerdo, cuando se pintó el rayado, cuando se pintó el límite es porque ya habíamos avanzado prácticamente con más del 80 por ciento de los negocios de ahí”, recordó.

”Entonces creo que es algo que está avalado por la mayoría, por la mayoría de los negocios, que está avalado también por la ciudadanía”.