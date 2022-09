Tras el caso de las luminarias, todo se va a licitar, asegura Alcalde de Mazatlán

Tras la cancelación del contrato de 400.8 millones de pesos con la empresa Azteca Lighting SA de CV, el Ayuntamiento de Mazatlán licitará todos los contratos que se harán, aseguró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El Presidente Municipal señaló que el tema de las adjudicaciones directas es algo que venía de administraciones pasadas, y que por el tema de la patente con la empresa de alumbrado, se decidió hacer de esa manera.

Benítez Torres manifestó que es un tema que van a corregir, pero defendió que de ninguna manera se dieron estas adjudicaciones con una “mala intención”.

“Todo se va a licitar, por lo sucedido en el caso de las luminarias, se había usado ese sistema por muchos años, no solo en mi administración, porque había un registro de marca, pero sin embargo, no fue así y tuvimos que corregir y ya presentamos todo, por eso les digo, si hay errores pues se enmiendan, pero nunca mala intención, y lo más importante, no estamos causando daños al erario”, aseveró.

Benítez Torres dijo que está preparado para una posible demanda contra la Comuna, pero sostuvo que el municipio se va a defender para que lo suceda algo como lo de Nafta Lubricantes.