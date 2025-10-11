Tras lluvias matutinas, no se reportan inundaciones ni afectaciones en Mazatlán: Alcaldesa

Luego de las fuertes lluvias que se vivieron en Mazatlán durante la madrugada y mañana de este sábado, la Alcaldesa Estrella Palacios informó que no se reportaron indicaciones en ninguna colonia de la ciudad, así como tampoco incidencias que tuvieran que necesitar algún rescate.

Resaltó que los canales no sufrieron desbordamientos severos y actualmente se mantienen a un 40 por ciento de su capacidad; mientras que las autoridades como Protección Civil se hicieron cargo de la vigilancia por toda la ciudad.

“Ahorita en cuanto a daños por lluvia no se reportan inundaciones; afortunadamente los canales se mantienen a aproximadamente un 40 por ciento de su capacidad y no hay ninguna situación de reporte de emergencia en colonias por inundaciones”, dijo Palacios Domínguez.

Asimismo, Palacios Domínguez se mostró agradecida por el arranque de acciones del cárcamo en Conapesca, del cual señala ya está trabajando de buena manera a favor de la ciudadanía mazatleca, sin la necesidad cerrar vialidades.

“Estamos muy agradecidos con el arranque de la obra de Conapesca, que fue gestión de nuestro gobernador, Rubén Rocha Moya, y que ya está en funciones ahora mismo. Ya estamos pudiendo cerciorarnos que está funcionando para los mazatlecos, e incluso no se ha cerrado la movilidad en la calle de Conapesca, así que estamos muy agradecidos”.

En tanto, el Gobierno Municipal también posteó en redes sociales un aviso de alerta pera los conductores que transiten por la zona del Paseo del Centenario, debido a alguna deslaves que sucedieron esta mañana a la altura del Mirador del Corazón, por lo que se restringió el paso.