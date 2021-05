Tres candidatos a la Alcaldía de Mazatlán no firmaron Agenda Ciudadana Anticorrupción: Observatorio

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán lamentó que tres de los siete candidatos a la Alcaldía mazatleca no hayan firmado la Agenda Ciudadana Anticorrupción que les presentaron, entre ellos los dos que se dicen punteros en las preferencias electorales, tres más sí lo signaron, y en un caso por la muerte de la abanderada de RSP, ya no lo pudo firmar.

“Queremos valorar a todos aquellos candidatos que escucharon y atendieron nuestra invitación a sumarse a la firma de esta Agenda Ciudadana que presentamos hace algunos días (el 6 de mayo) y pues a los que no se comprometieron o no aceptaron la firma de la Agenda pues la verdad lamentamos mucho esa decisión pues era una buena oportunidad de mandar ese mensaje a la sociedad que están dispuestos a trabajar conjuntamente con los organismos de la sociedad civil y en sí con la sociedad en general”, dijo el director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro.

“Lamentamos mucho que tres de los siete candidatos no hayan aceptado la Agenda, pero tuvimos una buena recepción por decirlo así de una manera, cuatro de los siete candidatos sí nos la aceptaron”.

En conferencia de prensa la mañana de este lunes precisó que la Agencia contiene 10 puntos, el primero de ellos es transmitir en vivo las sesiones del Comité de Adquisiciones; el segundo, publicar periódicamente las actas del Comité de Adquisiciones de los procesos de licitación; el tercero, transmisión en vivo de los procesos de licitación; el cuarto, establecer un canal directo entre el Gobierno municipal y los organismos de la sociedad civil; el quinto, informes públicos del trabajo del Órgano Interno de Control.

El sexto, tener un canal directo entre la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública y las Organizaciones de la Sociedad Civil; séptimo, integrar una Comisión Ciudadana en Proyectos de Desarrollo y Planeación Municipal; octavo, publicar contratos y anexos de obras y servicios profesionales en tiempo real; noveno, publicar hallazgos de auditorías y revisiones internas, y décimo, actualizar los reglamentos y publicar los manuales internos.

Precisó que la candidata a la Presidencia Municipal de Mazatlán por el Partido del Trabajo, Diana Jael Sosa, sí aceptó la agenda, hizo algunas precisiones en cuanto a algunos puntos, se tenían que sumar otros actores y se aceptaron cada uno de sus puntos de vista y firmó el documento.

La abanderada del Partido Encuentro Social, Judith Villa Rodríguez, también aceptó y firmó la Agenda.

“Hago un pequeño paréntesis para mandar nuestras condolencias a los deudos de la candidata Margarita Domínguez que lamentablemente falleció recientemente, ella aceptó la agenda en un inicio cuando la presentamos, sin embargo, no tuvimos oportunidad de que nos la firmara por su lamentable deceso”, expresó Rojo Navarro.

Añadió que el candidato de Movimiento Ciudadano, Martín Heredia Lizárraga, atendió la solicitud de la firma, pero también solicitó una reunión para platicar de manera presencial cada uno de los puntos de la agenda, los cuales le parecieron muy buenos, aplican a su plan de trabajo y solicitó también considerar dentro de la misma agenda que se sumara el compromiso del Observatorio Ciudadano en caso de verse favorecido por los votos a integrarse a trabajar conjuntamente con dicha administración para que los 10 puntos se realizaran.

“Entonces no tuvimos ningún inconveniente en anexarlo porque el seguimiento que nosotros le vamos a dar es precisamente eso, es ver la manera en cómo se están realizando, están llevándose a cabo estos puntos de la agenda, entonces fue el candidato que nos buscó y nos reunimos con él de manera presencial, estos son los cuatro candidatos que aceptaron firmar la Agenda Ciudadana”, continuó el director de dicho organismo ciudadano.

Precisó que en el caso de Samuel Lizárraga Camacho, candidato del Partido Fuerza por México no firmó la Agenda Ciudadana Anticorrupción, su equipo solicitó que se le hiciera llegar el documento de manera digital y con mucho gusto se les envió.

“Sin embargo, la respuesta en un principio fue de que no les interesaba firmar la Agenda Ciudadana porque no encajaba dentro de su proyecto, entonces aquí la pregunta que surge es ¿si un proyecto ciudadano no encaja dentro de su proyecto de Gobierno entonces qué proyecto encaja, compromiso social si no existe entonces con quién es su compromiso”, subrayó Rojo Navarro.

“”Sin embargo, vimos en el debate (entre candidatos a la Alcaldía de Mazatlán organizado por el Consejo Municipal Electoral) que sí mencionó algunos de los puntos que nosotros le enviamos dentro de la Agenda y eso lo vemos con buenos ojos, porque a final de cuentas si no nos firmó la agenda, qué bueno que sí le sirvieron y los consideró dentro de las propuestas que hizo en el propio debate”.

También dio a conocer que en el caso del candidato de la alianza de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, Fernando Pucheta Sánchez, sí recibió la Agenda, sin embargo, su equipo ya no respondió a los llamados y no se tuvo la firma del documento.

“Mismo caso del candidato Luis Guillermo Benítez Torres, candidato de la alianza Morena PAS (Movimiento de Regeneración Nacional-Partido Sinaloense), su equipo se comprometió a entregarnos el documento firmado, sin embargo, al final ya no respondieron nuestras llamadas y no pudimos obtener el documento firmado”, informó Rojo Navarro.

“Queremos hacer un reconocimiento a esos tres candidatos que sí optaron por firmar el documento y comprometerse a llevarlos a cabo una vez que pasen los comicios y de verde favorecidos, y en el caso de los candidatos que no atendieron nuestro llamado pues como les dije anteriormente mandan una mala señal para con la sociedad porque están viendo que no les están interesando los proyectos ciudadanos, hemos visto que han cancelado también su asistencia a debates convocados por asociaciones civiles”.

En el caso de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán en el llamado que hizo en la firma de una Agenda Común, en la que también va el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, hay candidatos que también no se han sumado.

“Nosotros lo vemos como una falta de compromiso para con la sociedad porque como vimos los 10 puntos tienen mucho que ver con la Agenda Anticorrupción y Transparencia y si este eje tan importante no les interesa pues n o sabemos cuál les interese, desde el punto de sociedad civil lamentamos mucho que pues los dos candidatos que se dicen punteros no lo hayan aceptado nuestra Agenda porque la verdad sí fuimos optimistas y pensamos que sí la iban a considerar cuando nos recibieron los documentos, sin embargo, a la postre, una vez que le dimos seguimiento ya llegó un momento que no nos atendieron las llamadas”, reiteró.

“Pues lo lamentamos profundamente, pero agradecemos, el mensaje que le queremos dar a la ciudadanía es que evalúen, que razonen muy bien su voto, que estos pequeños detalles, que estos pequeños mensajes que mandan los candidatos los tomen mucho en cuenta para evaluar sus votos, para evaluar la manera en que van a elegir el día tan importante que va ser próximamente, ya estamos a 15 días de que se lleven los comicios, pues todos estos puntos deben de ser tomados en cuenta por cada uno de nosotros para ver qué candidato sí efectivamente tiene un compromiso con la sociedad”.