Son tres meses ya los que los vecinos de la calle Justo Sierra, en el Fraccionamiento Estadio, viven sufriendo por una fuga de drenaje que está contaminando a las afueras de sus hogares, lo que los tiene padeciendo de suciedad en la acera, múltiples zancudos y un fuerte mal olor que las autoridades no han atendido de forma concreta en casi 100 días desde que inició el problema.

“Los vecinos de acá de al lado así han estado, han tenido que contratar gente por su cuenta, vienen y desazolvan para que pueda funcionar su drenaje. La señora Carmen también contrató a su propio especialista, pero le dijeron que ya era otro problema el de ella. La verdad que corrimos nosotros con más suerte, pero aun así todo este cochinero de aguas sucias corre por toda la avenida y rodea el estadio, ahorita no se ve así porque llovió, pero generalmente sí se va el desagüe hasta la avenida Reforma”.

“Primero tuvimos el problema en esta calle, tuvimos que pagar por nuestra cuenta los especialistas porque poníamos los reportes en la plataforma de ellos (Gobierno Municipal) y a los tres días nos salía que ya estaba atendido, cuando nunca pasó así. Mi esposo tuvo que ir a la Jumapam, lo mandaron a otra Jumapam de recaudación y como a los tres días vino un trabajador de mala gana, y yo creo que esperaba que le pagáramos algo, no le dimos nada y al final tuvimos que contratar a gente por nuestra cuenta para que nos arreglaran”, explicó Patricia Santos.

Asimismo, señalaron que han acudido a Coepriss (Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios) para que les pueda solucionar este problema que los tiene batallando contra zancudos y demás plagas que son atraídas por el mal olor y la basura; sin embargo, no han sido escuchados por ningún motivo, al mismo tiempo que afecta su vida cotidiana.

“En la misma esquina de la calle ya está hasta enlamado de todo el drenaje que sale y se estanca. Son tres meses que está así, incluso lo reportamos a Salubridad también y nada más nos dicen que vamos a ir, vamos a ir y nada, teníamos esperanza que los de Coepriss nos ayudaran, pero no pasó”.

Por su parte, la señora Carmen Velarde, quien vive en la casa de donde sale el drenaje, contó que su esposo padece una enfermedad y para no exponerlo al mal olor y otros riesgos, deciden ya no sacarlo al jardín; además, explicó cómo surgió este problema del drenaje y lo que ha tenido que padecer al ser ella la más perjudicada.

“Lo que pasó es que el señor del número 3 antes de llegar a la esquina hizo su construcción, tiene una oficina de ventas inmobiliarias, y a raíz de que se me empezó a desbordar el drenaje, yo hablé a Jumapam y el muchacho que vino a revisar me dijo: ‘Señora, esto no tiene lucha, usted tiene que ir a protestar’ porque al hacer los del número 3 esa obra, cortaron el drenaje”, platicó Carmen Velarde.