$!‘Tronar’ cohetes altera a animales y puede provocarles un paro cardiaco y su muerte

De acuerdo a un comunicado, Murúa Figueroa explicó que las afectaciones no sólo se dan por el factor ruido o estruendo, sino por los residuos de pólvora en papel o plástico que van a dar a las calles, y que llegan a los océanos con sustancias altamente tóxicas afectando la vida marina.

“Tenemos que estar conscientes del peligro que implica manejar la pólvora, no solamente nos exponemos nosotros como personas en nuestra integridad física, sino también, la de nuestras mascotas... el ruido provoca alteraciones nerviosas en los animales, paros cardiacos, muchos de ellos terminan lastimándose, terminan ahorcados los que se encuentran amarrados, muchos saltan de las azoteas, no saben qué está ocurriendo, para ellos es una zona de guerra, muchas aves que se encuentran en los árboles se desorientan, nidos que se encuentran anidando mueren”, lamentó.

“Hablando de una manera integral, yo puedo elegir como mamá, como papá, como hermano o hermana mayor, como niño, hacerme responsable de mis propios actos, me siento muy feliz para celebrar, pues hay que bailar, hay que gozar, hay que reír, pero que mis acciones que me muestran felicidad no afecten a otras vidas, a la salud o a la integridad del otro”, concluyó.