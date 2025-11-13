Truena transformador cerca de donde inició al Operativo de del Buen Fin en Mazatlán

Momentos antes del evento del banderazo de inicio del Operativo de Seguridad 2025 en Mazatlán tronó cerca un transformador de energía eléctrica, por lo que varios elementos se movilizaron a pie al lugar.

El transformador que tronó está ubicado en la calle 21 de Marzo, entre las calles Guillermo Nelson y 5 de Mayo, a un costado del Palacio Municipal, en el Centro de la Ciudad.

Luego de que se confirmó la falla en el transformador, soldados, policías y personal de Protección Civil regresaron a la Plazuela para iniciar el Operativo del Buen Fin, del 13 al 17 del mes en curso.

El Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado, informó que ya se reportó la falla a la Comisión Federal de Electricidad para que realice lo procedente.

También dijo que fue una parte de la cuadra donde está el transformador la que se quedó sin energía eléctrica, pero no afectó al Palacio Municipal porque este recibe el suministro de otra línea.