$!Turistas visitan la Glorieta del Corazón en Mazatlán, pese a que obra está inconclusa

En julio de este año Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, titular de Obras Públicas Municipal, señaló que el Presidente Municipal le encargó se remodelara esta zona, debido a que era un lugar donde se usaba para hacer necesidades fisiológicas, y ya no estaba siendo un lugar de visita para la gente.

Núñez Gutiérrez defendió en su momento que faltaba solo un trámite con la Profepa, que como tal, no era clausura, pero de momento no se ve que vayan a continuar los trabajos en la zona.

“No pasa nada, aquí no pasa nada, no hay clausura, nosotros ingresamos en esta semana el permiso, ellos vienen a colaborar en lo que tú estás metiendo de permiso, que estás poniendo esto, que estás poniendo lo otro, vienen a colaborar, hay una exención del tema del permiso, ¿por qué? porque estás haciendo una obra, es una obra de 100 años donde no te estás yendo a los alrededores de la misma, sino todo es interior”, precisó.

En este momento la glorieta está abierta para todos, y se quedó con las mesas instaladas durante la gestión del “Químico” Benítez Torres, como Presidente Municipal de Mazatlán.