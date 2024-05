A través de una denuncia verbal fue turnado ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán el caso de la titular del Instituto Municipal de las Mujeres, Emma Rodríguez Choreño, señalada por la comunidad trans de realizar comentarios transfóbicos, por lo que piden su destitución, informó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”La decisión la tomamos el mismo sábado, desde el sábado tomamos esa decisión con respecto a turnarla al Órgano Interno, una denuncia verbal que hicimos para que el Órgano Interno de Control abriera alguna carpeta, ya lo hizo, a partir del lunes el Órgano Interno integró”, añadió.

”No es sacarle la vuelta al tema, hay que ser claros, porque también tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de la violencia en razón de género, tampoco ́puedo hacer yo una decisión de arrebato, de quedar bien y luego me provoca un problema a la vez, entonces hay que hacer las cosas con cuidado, hay que hacerlas bien, yo ya dí mi opinión personal que no estoy de acuerdo en ese sentido (por los comentarios que hizo Rodríguez Choreño) porque es funcionaria, si hubiese sido un ciudadano común cada quien, es la decisión de cada ciudadano, pero en este caso es un funcionario y dí mi opinión de no estar de acuerdo y tan no estoy de acuerdo que hicimos el tema de la denuncia ante el Órgano Interno de Control, ya se está integrando, ocupamos que eso sea rápido, que se tome la decisión que se tenga que tomar”.

La comunidad trans convocó para las 9:00 horas de este jueves a una manifestación frente al Palacio Municipal de Mazatlán para exigir la destitución de la titular del Immujer a quien señalan de interrumpir un evento reciente para hacer comentarios transfóbicos.

El Presidente Municipal precisó que no se puede adelantar a tomar una decisión al respecto porque tiene que esperar lo que determine el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán.

”No me puedo adelantar precisamente por lo que digo, yo no puedo violentar tampoco los derechos en este caso de la titular del Immujer, imagínense libero un problema, pero me atraigo otro, hay que hacerlo con mucho respeto, cuidado y con procedimiento”, continuó González Zataráin tras expresar que respeta el tema de la manifestación y ha estado en comunicación con algunas personas que están molestas, pero siempre ha sido respetuoso de cualquier tipo de manifestación como en este caso.

Dio a conocer que se tiene los videos de las declaraciones que hizo la titular del Immujer, de hecho alguno se hizo público porque algunas personas grabaron con celulares y los difundieron.

“El asunto aquí es, como ha sido costumbre en el caso nuestro, no hacemos las cosas con arrebato, siempre con procedimiento, todo el tiempo hemos cuidado no dejar ningún problema a la administración y no llevarnos un problema, por eso es el tema de los procedimientos, no es algo nuevo, actuamos y sin problema, el asunto es que ésto se libere bien”, reiteró el Alcalde.

Manifestó que hay mucha presión social al respecto, pero Rodríguez Choreño sigue trabajando de manera normal como titular del Immujer hasta que el OIC determine lo procedente.

”No es la primera vez que a algún funcionario después de que se le integra bien el tema lo despedimos, no es la primera vez, pero una vez que haga los procedimientos”, recalcó González Zataráin.