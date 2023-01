Un 56% de las escuelas de Sinaloa tiene problemas de infraestructura: Sepyc

MAZATLÁN._ Cerca del 56 por ciento de las escuelas en Sinaloa tienen problemas de infraestructura, pero se trabaja en ir resolviendo esa situación y se está avanzando, aseguró la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava.

“Desde el Gobierno del Estado se va seguir atendiendo de manera muy precisa todo lo que tiene que ver con infraestructura, es un tema que nosotros les dimos a conocer los primeros meses del año pasado que tenemos lamentablemente el 56 por ciento, más menos, de todas las escuelas que tienen problemas de infraestructura de todo el estado”, añadió.

“Entonces con cada municipio buscamos trabajar para que los recursos que tienen los municipios, que ellos pueden implementar, nosotros podamos hacerlo en otras escuelas y entonces de esa manera no estar coincidiendo de estar invirtiendo en las mismas escuelas, entendemos que el presupuesto de los municipios para infraestructura educativa es menor, pero en ese sentido reconocemos los esfuerzos que hacen los municipios”.

La titular de la Sepyc, que este martes sostuvo una reunión privada con el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, dijo que a finales de 2022 acordaron reunirse a inicios de este año para revisar cuáles son los proyectos que desde el Municipio tienen considerados en infraestructura educativa en el caso de Mazatlán.

“Es un asunto que durante ya varios meses nosotros y el mismo Municipio hemos hecho algunos diagnósticos. Yo lo que les puedo decir es que desde el Gobierno del Estado se va seguir atendiendo de manera muy precisa todo lo que tiene que ver con infraestructura”, reiteró Domínguez Nava.

También dijo que las obras en infraestructura educativa se hacen a través del Instituto Sinaloense para la Infraestructura Educativa así como los de la Escuela es Nuestra y en general se tiene ese serio problema de infraestructura que no tiene que ver solamente con la pandemia del Covid-19.

“Es un deterioro de años donde lamentablemente no ha habido un presupuesto que se dedique al mantenimiento de la infraestructura escolar, por eso no es casual que el Presidente de la República, no solo para Sinaloa sino para todo el país, de manera muy firme estableció el Programa la Escuela es Nuestra que el objetivo principal es que haya un recurso que llegue a las escuelas, que pueda generar un mantenimiento básico que requieren todos los inmuebles educativos”, subrayó.

“Y en ese sentido desde el Gobierno del Estado se ha buscado fortalecer, por eso en este año se etiquetaron 200 millones de pesos por parte del Estado, a eso nos referimos que desde el Estado va haber una inversión cada vez mayor en infraestructura porque al menos en los últimos años hemos revisado el Estado no se invertía en infraestructura, todo se atendía con fondos federales, entonces hay una clara decisión del Gobernador de dignificar los espacios escolares”.

La funcionaria agregó que además del deterioro histórico que se trae, si se le agrega lo que aconteció en la pandemia, ha hecho una crisis.

“Afortunadamente ya hemos avanzado muy bien, fue difícil el primer año. ¿Por qué? Porque es difícil decirle a un padre de familia esperamos, danos oportunidad, espéranos a que tengamos recursos suficientes para que le pongamos luz a la escuela de tus hijos, entonces eso fue lo más difícil, pero afortunadamente cerramos el año prácticamente resolviendo esos problemas de servicios básicos”, recalcó la titular de la Sepyc.

“Aquí en Mazatlán atendimos en el padrón de las 190 escuelas que se dedicó un presupuesto de 130 millones de pesos para reparar energía eléctrica, son 24 escuelas, tenemos por ahí algunas que nos falta la conexión, estamos finiquitando el trámite con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y esperamos que ya en este mes quede resuelto en definitiva esos casos”.

Domínguez Nava dijo que el problema se concentra en las ciudades grandes como Culiacán, Los Mochis, Mazatlán y Guasave, porque aceleró el deterioro el tema de la pandemia, esto también se vinculó con los robos, los saqueos, principalmente en las escuelas que se les tuvo que reparar la energía eléctrica todas tuvieron que ver con el robo del sistema eléctrico.

Por ello no era fácil en los primeros meses del año poder repararlos porque se requería una inversión extraordinaria y tuvo que haber un recurso extraordinario, adicional a lo que se había presupuestado en el 2020, manifestó.