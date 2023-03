“Nosotros como vendedores debemos de saber escuchar al cliente, tener paciencia, y si se logra ahí conectas, y lo que les decía que si tu energía está ahí, si estoy bien, estoy tranquila, estoy en paz y no dependo de tu venta, si yo dependo de una venta, ya valí, me ahorcó, porque voy a presionar al cliente a tal grado que le voy a estar diciendo ‘oye ya vas a depositar’, ‘la oferta’, lo que sea, mis emociones están tan mal que se las voy a transmitir”, explicó.

“Al cliente se aburre escucharte, el escuchar mucho al vendedor, al cliente hay que escucharlo. El mejor vendedor es él que sabe escuchar, y definir qué es lo que quiere el cliente, sabe de su necesidades, y sí se conecta con el cliente, el vendedor va a poder hacer una buena venta, al cliente no hay que hostigarlo”, dijo.

Les aconsejó que un buen vendedor debe ser cuidadoso con su administración, cuidar sus finanzas, porque la mayoría de los vendedores no tienen un sueldo fijo.

“La mayoría no tenemos un sueldo fijo, y si yo dependo de solamente una (venta), y si esa una se me cae, olvídalo, me voy a querer tirar del balcón, de ahí que tengo que tener cuidado, uno en mi administración, me cayeron 10 pesos, ¿cómo los voy a administrar y para cuánto tiempo?, sin estar ahorcada, y mientras mi rueda tiene que seguir girando. Yo creo que la clave es yo meto una oferta, o empieza a girar un contrato de cualquier tipo de venta, la tengo aquí y la estoy tratando, pero no me olvido del resto de mis clientes, tengo está en operación, pero estoy gestando otra”, les explicó.

Les señaló la importancia de cómo asesor estar preparado para poder vender las bondades de sus productos.

“Una venta es hacerlo como un reto, y si te retas a ti mismo y llegas con conocimientos, ya lo conseguiste; es importante que como asesor estés preparado, conocer tu producto y tu competencia, porque es más fácil conocer tus bondades y poder así vender tu producto, el cliente agradece tus conocimientos”, dijo.

“Si yo me centro sólo en lo mío y no conozco mi producto, ni la competencia, o las tendencias que hay en el mercado, se pueden quedar obsoletos. El cliente agradece que se le expliquen todos los detalles. Y no hay necesidad de que se le atosigue con productos que no quiere porque no lo supiste escuchar”.

Les comentó de la importancia de acompañar al cliente en todo el proceso.

“Hay que acompañarle en el proceso, con números, con análisis de lo que es. Hay que ser analíticos y saber lo que se mueve en el mercado, más aún en tu producto o servicio. Disfrutar el proceso, todas las etapas de la venta y sigue orquestando lo demás, eso funciona, eso te va a dar más de lo que crees”.

Conferencias enriquecedoras

Cada mes la comunidad iQ Work organiza conferencias, algunas son sólo para miembros del grupo, pero algunas otras son abiertas al público.

En esta ocasión, por dos días se celebró el evento Mujeres Poderosas, que organizó en sus instalaciones, en las cuales participaron los exponentes, Luis Raúl Billy, Lilián Hernández, Choby Armienta, Ahiko Kuroda, Alejandra Vildósola, Mónica Igartúa y Mónica Osuna.

“El evento como tal de Mujeres Poderosas es la primera vez que lo hacemos, nosotros aquí en iQ cada mes tenemos diferentes eventos para todos los giros de empresas que nos ayudan a crecer en cualquier área de mercadotecnia, ventas, comercialización, bienestar, salud mental, liderazgo, en todo”, explicó Lilián Hernández directora de iQ Work.

“Todas estas conferencias y conversaciones iQ, como nosotros las llamamos, son para nuestra comunidad, nosotros tenemos una comunidad de empresarios emprendedores, y cada vez estamos haciendo para su enriquecimiento”.

Para los miembros es gratis, pero para el público en general si tiene un costo.

“En esta edición los temas tuvieron que ver el desarrollo en sí, aunque fueron conferencias de mujeres poderosas para gente poderosa, no sólo para mujeres porque asistieron hombres y además tuvimos un hombre conferencista; en sí los temas fueron de desarrollo emocional, de romper limites, con salir de la zona de confort, de mentalidad financieras, de limites, paradigmas, salir de la caja, atreverse, de imagen personal y con ventas, es una educación continúa integral”, apuntó.