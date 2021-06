Una cosa es la libertad de expresión y otra calumniar, dice Cuén sobre colaboradores de Noroeste

Una vez más el fundador y dirigente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, señaló a colaboradores de Noroeste que le han hecho críticas a lo largo de su carrera política al acusarlos públicamente de presuntamente hacerle difamaciones y dijo que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es calumniar.

“Es fundamental que yo aclare situaciones de esta naturaleza porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es calumniar, difamar, hacer pesada la vida de gentes, entonces yo aguanté mucho tiempo porque no sabía cómo defenderme, hoy me defiendo, pero aparte también hablo, ya me animé a hablar también y en ese tenor lo comento porque yo nunca he difamado a nadie”, dijo Cuén Ojeda en conferencia de prensa en Mazatlán ante pregunta expresa de los señalamientos que se hacen de la presencia del PAS en la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Lo de la Universidad, por ejemplo, yo voy a aprovechar, porque dije que ya no me iba a dejar, yo recuerdo hace algunos años un señor que se llama Cizañas de Ceceña publicó una caricatura donde me pone como ratón llevándome el Fideicomiso de la UAS al Partido Sinaloense, lo hago por la pregunta que hace, yo, como siempre me gusta ser muy claridoso, fui a Noroeste y entregué una solicitud para que otro día aclararles allá en un lugar, en un conocido hotel de Culiacán, estuve también en la radio invitando a este señor para que fuera, para demostrarle que no era cierto, invité a colegios de profesionistas, invité a notarios públicos y no fue, otro día me llamó y me dijo que eso no lo arreglaba en público”.

Acompañado de alcaldes y diputados locales electos del PAS-Morena en el sur del estado, el ex Rector recordó que en días pasados el caricaturista de Noroeste hizo lo mismo.

“Hace días hizo lo mismo antes de la elección. ¿Con qué derecho a ti te sacan de ratón, así sea un caricaturista?, tú tienes hijos, tienes nietos y calumnia, está como Arturo Santamaría, que lo comento directamente porque estamos aquí en el Sur y lo voy a decir”, expresó.

“Él, por ejemplo, hace días escribió esto, dice: ‘mucho menos recibí un negativo desde los poderes federales a lo largo de estos años, el único personaje que como Rector de la UAS, luego como Alcalde de Culiacán y posteriormente como dirigente del PAS buscó intimidarme, ya sea a través de amenazas directas o mediante calumnias o insultos de sus numerosos columnistas’, o sea, él sí está calumniando a columnistas y comentaristas en radio y en redes, ‘fue Héctor Melesio Cuén’, jamás he tenido contacto con él en mi vida”.

Recordó que una vez comentó un libro del también colaborador de este diario, Ernesto Hernández Norzagaray, donde también estuvo Santamaría como comentarista y fue la única vez que vio a este último.

“Una vez me tocó comentarle un libro a Norzagaray y es la única vez que lo he visto en mi vida (a Santamaría), de ahí para allá nunca lo he visto, para mí no existen personas de esa naturaleza, pone él: ‘tampoco logró silenciarme, pero sus intimidaciones, acosos e infamias lograron minar la tranquilidad de mi familia al grado de que me han pedido que ante el nuevo escenario en Sinaloa y con nuevos actores en el poder deje de cubrir sobre los temas políticos del estado’”, narró Cuén Ojeda, parafraseando el artículo publicado por Santamaría el pasado sábado en Noroeste.

“Además de calumniador y falseador, cobarde, cobarde, porque se va, pero sigue calumniando, porque yo jamás he amenazado a nadie en mi vida y vale la pena, hay muchos medios de comunicación, vale la pena que yo lo aclare”.

El líder del PAS reiteró que es fundamental para él aclarar situaciones de dicha naturaleza porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es calumniar o difamar.

“Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es calumniar, difamar, hacer pesada la vida de gentes, entonces yo aguanté mucho tiempo porque no sabía cómo defenderme, hoy me defiendo, pero aparte también hablo, ya me animé a hablar también y en ese tenor lo comento porque yo nunca he difamado a nadie.

“Ellos hacen esto y después le llaman a fulano de tal: oyes mándame una solidaridad, ya salió por ejemplo Fernando Zepeda solidarizándose con él, y al rato le van a decir a otro y ha sido un carrusel y lo han hecho toda la vida y si tienen oportunidad y tienen una palanca aquí con algunas gentes que tienen relaciones allá en el Kiosco lo mandan también a nivel nacional”.

Expresó que ya conoce todo lo que se da al respecto y en el caso de la UAS cada que hay una elección sacan los señalamientos con relación al PAS, pero dicha Universidad funciona por sí sola.

En su caso, dijo, pudiendo haberse jubilado desde hace 11 años, ha regalado su sueldo a la UAS en ese tiempo y ya cinco años al Seguro Social también.

Entonces eso es lo que hay, continuó, la Universidad es plural, en ella hay mucha gente del Movimiento de Regeneración Nacional y no se dice nada de ello, hay gente del PAN, en la Facultad de Derecho de Mazatlán se ve mucha gente del Partido Acción Nacional, pero no se dice nada de ello.

“Ustedes se dieron cuenta en esta ocasión, cuánta gente de Morena o cuánto universitario apoyó a Morena, un titipuchal y no dicen nada, hay gente del PAN, yo lo veo aquí en Derecho mucha gente del Partido Acción, entonces nada más la mía les gusta, entonces eso no es justo, no es justo una situación de esa naturaleza”, recalcó Cuén Ojeda.

“Yo tengo que defenderme, tengo que salir a la defensa... ya basta de lo que está pasando, ayer por ejemplo, hoy lean el Malecón (columna institucional de Noroeste), que no se anima a firmar Adrián López (director general de esta casa editorial), que la firme y vean, eso no es ironía lo que dice ahí en contra del actual Gobernador electo, eso ya es un sarcasmo que raya en la desfachatez y raya en lo que ya sabemos que pasó ahí para que hayan cambiado de opinión en el camino, porque ellos eran críticos... (inaudible) del Gobierno... y es lo que existe hasta el día de hoy, por eso lo comento, una disculpa, pero tenía que comentarlo porque como dice alguien por ahí mi pecho no es bodega”.