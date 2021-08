$!Una espera de más de 24 horas, a más de 30 grados, con lluvia; así fue la jornada de los mazatlecos para ser vacunados

Molesta porque ve que hay personas que se vacunarán antes que ella, a pesar que tiene mucho más tiempo formada haciendo fila, está Carolina Chaparro Martínez, una mujer de 41 años que busca recibir su primera dosis contra el Covid-19 en Mazatlán.

Son las 8:00 horas y ella al igual que cientos de personas, están en las inmediaciones del Polideportivo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a la espera de recibir su vacuna contra el Covid-19. Carolina está cansada, molesta, desde las 9:00 horas del sábado ha estado aguardando ser inoculada, ya falta poco, pero la espera ha sido muy agobiante. Al final, logra irse vacunada hasta las 13:00 horas, tardó 28 horas en recibir su dosis.

“Estoy desde las nueve de la mañana de ayer, aquí me quedé, no me he ido a la casa...yo estoy haciendo fila aquí mire (señala la fila donde comúnmente se forma la gente cuando van a vacunarse), desde las nueve de la mañana, estamos bien ‘tostadas oiga’, y no nos quisimos ir, hasta nos mojamos, aquí pasamos sin paraguas y sin nada, así nos tocó el agua”, expresa.

Ella, al igual que cientos de personas, tomaron la decisión de no irse a sus casas, pero el clima no fue su apoyo, primero, en la madrugada llovió, algunos traían paraguas, otros no, pero hubo que aguantar el ambiente, luego llegó la humedad y el calor, que se potenciaban con el gran número de personas aguardando también ser vacunadas.

Carolina señala que ella no se ha vacunado dado que cuando le tocó, enfermó de Covid-19, y más que no poder ingresar a un establecimiento, lo hace para proteger su salud, y la de quienes la rodean.

“Lo que pasa que cuando estaba la vacuna, yo me enfermé, y ya no pude, tuve los síntomas de covid, pero no tuve la manera para hacerme la prueba... prácticamente yo lo estoy haciendo por salud”, menciona.