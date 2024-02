Agregó que quienes se manifestaron el viernes y sábado ante la visita del Presidente de la República a Mazatlán siguen mencionando que los procesos y acusaciones en contra de funcionarios y ex funcionarios de la UAS se trata de presunta persecución política, pero no es así, las investigaciones continúan y él no las puede parar.

También dijo que ni el Presidente de la República ni él pueden intervenir en el caso de la UAS.

”Ni él ni yo podemos intervenir, para qué, ahí están los jueces y Ministerio Público investigando corrupción, nosotros no podemos intervenir porque esos son otros poderes, ni el Presidente ni yo”, continuó el Gobernador.

Además, expresó que continúan las investigaciones en contra de notarios públicos que presuntamente respaldaron escrituras del rector de la UAS separado del cargo, Jesús Madueña Molina, que incluyen declaraciones falsas.

Dijo que confía en que se esclarezcan esos hechos.

Manifestó que el Presidente de la República ya ha dado bastante apoyo para Sinaloa, quien el viernes inauguró el Acueducto Picachos-Concordia, para llevar agua potable a 19 mil 45 personas de la cabecera y 12 comunidades más de ese municipio concordense, así como una más de Mazatlán, el diciembre pasado inauguró la Presa Santa María, así como la Carretera Badiraguato Parral.