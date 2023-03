MAZATLÁN._ Es necesario que el Gobierno federal mexicano atienda la presión que hace Estados Unidos en el tema de la inseguridad y no debe ser con abrazos ni con balazos, sino con resultados, dijo el ex embajador de México en Canadá, Emilio Goicoechea Luna.

”Yo creo que incidentes siempre ha habido y habrá, lo mismo pasa en Estados Unidos con los nacionales, yo fui embajador y los incidentes existen, yo creo que aquí el tema está en que los señalamientos que ha hecho Estados Unidos y no atendidos por el Gobierno federal y por esa razón están subiendo de presión”, añadió Goicoechea Luna.

”Y esa presión pues vamos a decir, es necesario que sea atendida no con abrazos ni con balazos, con resultados y que podamos sentir realmente que este Gobierno ha hecho algo al respecto, yo creo que de no darse ésto la presión continuará y va escalar a consecuencias que no hemos visto por lo menos en el Siglo 20 y puede ser muy latimoso para México, pero la bola la tiene el Gobierno central”.

Lo anterior lo expresó el también tres veces candidato a la Gubernatura de Sinaloa a pregunta expresa sobre el reciente secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, los cuales ya fueron encontrados, dos de ellos muertos, uno herido y uno más ileso.

Agregó que el Gobierno federal diplomáticamente puede resolver esta presión, pero las promesas de atención a este tema de la violencia se tienen que cumplir, no solamente deben ser de palabra y han quedado de palabra.

Lo manifestado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos es un dicho, como el de Felipe Calderón al inicio de su selenio de declarar la guerra al narco, continuó.

”Es un dicho solamente que lleva una intención, yo siento que la estrategia lo que prometen que van a hacer tienen que hacerlo, no solamente decirlo”, reiteró Goicoechea Luna.