‘Urge que todos se vacunen’: María Reyes Mancinas Aguilar

En la casa de María Reyes Mancinas Aguilar, de 78 años de edad, les urge que toda la población sea vacunada. Esperan que con ello regrese por fin la normalidad.

Ninguno de ellos enfermó de coronavirus. Pero sí padecieron el hambre y la desesperación de quedar sin trabajo.

“Cuando empezó la pandemia nos despidieron de un día a otro, sin avisar, mis hijos y yo nos quedamos sin trabajo, entonces no teníamos para comer, no vivimos juntos, pero nos juntábamos en una casa a la hora de la comida, hacíamos frijoles, sopas con caldo, tortillas, a veces queso y comíamos una vez al día. Ya no queremos eso”, expresó María Reyes.

Ella acudió al centro de vacunación ubicado en la Escuela Primaria Ángela Peralta, en la Colonia Flores Magón. A las 9:00 horas del jueves ya había recibido su segunda dosis de biológico, y dijo sentirse contenta por ello.

“Estoy contenta porque diría que estoy protegida, así como espero que estén todos para que podamos regresar a trabajar con normalidad”, indicó.

María Reyes trabaja para el sector hotelero, y durante seis meses se quedó sin empleo. Regresó por unos meses y ahora la “descansaron” por quince días mientras hay un nuevo repunte de turismo.

Comenta que es una mujer que no tiene un esposo que la apoye, ni tiene ayuda del Gobierno ni de nadie, por ello debe trabajar para salir adelante.

Tiene una pequeña pensión que ahorita le descuentan totalmente porque debió solicitar un préstamo durante lo más duro de la pandemia.

Por eso, dijo, le urge que todo vuelva a la normalidad, que los trabajos se reactiven totalmente, que los turistas lleguen sin miedo para que mejore su situación económica, la de su familia y la de todos en Mazatlán