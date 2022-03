Urge terreno para nuevo Panteón Municipal; no hay espacio para sepultar personas, dice ‘El Químico’

Urge adquirir un terreno para el nuevo Panteón Municipal, pues ya no se tiene en dónde sepultar a las personas que fallecen en esta ciudad, dijo el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Estamos en eso (en el proceso de adquisición), nos urge, no tenemos dónde enterrar a los muertitos, parece que se están concretando cosas interesantes, pero no puedo decirla hasta que sea un hecho”, expresó Benítez Torres en entrevista la mañana de este jueves.

Agregó no saber cuánto hubo de presupuesto en años anteriores para adquirir un predio para el Panteón Municipal.

“No lo sé, honestamente no lo sé, la verdad es que yo no voy a hacer lo que hizo el otro, quien lo haya hecho no me interesa, aquí todo es derecho y ya les he dicho, búsquenle por donde quieran, no van a encontrar nunca nada, ha sido mi vida ser honesto”, recalcó el Presidente Municipal.

Durante el trienio encabezado por Fernando Pucheta Sánchez y José Joel Bouciéguez Lizárraga el Ayuntamiento de Mazatlán adquirió un terreno de 16 hectáreas en el ejido Palmillas para el nuevo Panteón Municipal, pero no se llevó a cabo por no ser un terreno apto para ello por lo pedregoso y se presentaron al menos tres litigios en este caso.

El 24 de julio del 2020 el Cabildo en pleno aprobó la donación de dos de esas hectáreas de dicho terreno donde se contempla la construcción de una base de la Guardia Nacional.