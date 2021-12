Urgen apoyos para la señora Guadalupe, de Mazatlán, pues una artritis le dificulta mucho su vida

Apoyo de despensas, pañales y medicamentos es lo que solicita a la sociedad la señora Guadalupe Zataráin, quien se encuentra discapacitada debido a la evolución que le ha generado una artritis que sufre desde hace 24 años.

La señora, de 65 años, vive en la Colonia Felicidad, al norte de Mazatlán, y su hija y nieta la cuidan, pues ella no puede ir al baño por sí sola, ya que se moviliza en una silla de ruedas.

“Yo necesito despensas, que nos manden despensas, también una silla de ruedas, medicina y pañales, si es posible de calzón, si no, lo que sea, tenemos muchas necesidades como el colchón, pero eso es lo que más urge (porque) cuando van y entregan apoyos a otras colonias a nosotras no nos avisan”, expuso.

“No tengo medicinas desde hace un mes porque no tengo los 200 pesos para la auriga que me lleva al Seguro, a mí todavía no me llega el apoyo para discapacitados, diseque ya me va a llegar”, explicó.

Ella vive con siete personas, los dos hombres trabajan mientras su hija y nieta se queda a cuidar de ella y a tres pequeñas que viven en la casa, pues otra de las hijas de la señora Guadalupe se fue a Estados Unidos a trabajar mientras ellas cuidan a dos bisnietos.

Su casa, un espacio de lámina que tiene muchas necesidades, es un lugar en el que duerme su familia, pero ella prefiere dormir en el zaguán porque dentro de su casa hay una pequeña montaña que le dificulta trasladarse en silla de ruedas.

Es en una esquina donde duerme bajo un precario techo con láminas, un colchón viejo montado con pedaceras de tubos, barras de acero y bloques de concreto.

Su domicilio es en Calle Bienestar número 11603 en la Colonia Felicidad.