La Confederación Patronal de la República Mexicana Mazatlán seguirá luchando hasta que el incremento en las tarifas en las casetas de peaje sea nada más del 7.82 por ciento, pero también que los concesionarios hagan un programa de conservación y mantenimiento de las carreteras de cuota, dijo el presidente de dicho organismo, Fernando Valdez Solano.

“Nosotros vamos por el 7.82 por ciento, ese es el primer paso, el segundo paso tiene que ser un acuerdo con los concesionarios para hacer un programa urgente de conservación primero, porque está muy, muy dañada la Autopista (Mazatlán-Culiacán), y segundo de mantenimiento”, añadió.

Valdez Solano considera que pese a la baja que hubo del 40 al 25 por ciento en las tarifas en las casetas de peaje de la región, estas siguen siendo altas.

Por ello, reiteró que se seguirá luchando para que el incremento sea solamente del 7.82 por ciento como lo autorizó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a como estaba hace dos semanas.

El dirigente empresarial reiteró que los integrantes de Coparmex no están conformes con el incremento en vigor actualmente del 35 por ciento, por lo que continúa el objetivo de insistir en un frente regional en busca de bajar esa tarifa.

“Y lo que comentaba yo que vamos a insistir en un frente regional porque hay otras autopistas que están también teniendo la misma condición de aumentos altos, nosotros queremos primero solucionar esto, de hecho ya el Presidente de la República mencionó que es ilegal el subir más del 7.82 por ciento”, reiteró.

“Si esto no mejora el pasaje en menos de 30 días ya estaría subiendo, la carga ya estaría subiendo, tengo un proveedor que me dice déjame juntar un pedido para llevar completo el viaje porque es de Culiacán a El Rosario, que es donde tenemos nuestro almacén, porque está muy caro el movernos, entonces esto se va tener que buscar parar para que no vaya afectar la inflación”.

Valdez Solano manifestó que no cree que vaya a haber escasez de productos, pero sí va a impactar a la economía de las familias.

“Salvo los concesionarios, pero yo creo que todo mundo está en el mismo canal, ciudadanía, organismos intermedios, autoridades estatales, autoridad municipal, incluso la federal”, sostuvo.