Vamos por ese Mazatlán del olvido: Judith Villa

Para la candidata del Partido Encuentro Solidario a la Alcaldía mazatleca, Judith Villa Rodríguez, hay dos “mazatlanes”, el del privilegio y el del olvido y el rezago, por ello dijo que si el voto le favorece irá para apoyar a ese Mazatlán del olvido y equilibrar los beneficios.

“Sé que hay dos ‘mazatlanes’, el Mazatlán del privilegio y el Mazatlán del olvido y el rezago y lo digo con total conocimiento porque yo he vivido en los dos, tanto en el Mazatlán del rezago, que es la Colonia Francisco I. Madero, como en el Mazatlán del privilegio que es la Marina Mazatlán, yo tengo los dos panoramas y le puedo decir que en este panorama del privilegio pues no carecemos de nada, tenemos todo y hasta demás”, enfatizó Villa Rodríguez en entrevista en una visita este lunes a este diario.

“Y en el otro Mazatlán pareciera que el tiempo se detuvo hace muchísimos años, no hay servicios públicos y no se ve progreso por ninguna parte, es importante eso, que vamos por ese Mazatlán del olvido precisamente porque el progreso sea repartido en todos los mazatlecos y que no sea como que unos sí y otros no, debemos equilibrar ahí los beneficios”.

Precisó que se debe proporcionar a ese Mazatlán olvidado dotándolo con alumbrado público para contrarrestar la inseguridad pues en algunas colonias a las siete de la tarde ya se tiene una total obscuridad y la gente se queja mucho de eso, que llega una hora en la que ya no pueden salir, aunque aún es muy temprano y ese servicio en la mayoría de las colonias no funcionan.

En el tema de la pavimentación se va a revisar si es cierto lo que comentan los vecinos, que hay muchas calles que aparecen pavimentadas y en realidad no están y si es así se van a tomar las acciones legales necesarias porque es un precedente que se tiene que sentar para que los gobernantes se la piensen la siguiente vez que quieran fraudear así al Municipio, lo que pasa es que no hay consecuencias.

“Vamos a revisar y si es así vamos a tomar las medidas legales necesarias, porque es un precedente que tenemos que sentar para que los gobernantes se la piensen la siguiente vez que quieran fraudear así al Municipio, lo que pasa es que no hay consecuencias, hemos perdido la capacidad de asombro y permitimos que un personaje con esa posibilidad de un acto de corrupción de tal magnitud vuelva a contender y eso no lo podemos permitir”, recalcó la abanderada del Partido Encuentro Solidario.

La abogada de profesión egresada de la Escuela de Derecho de Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa con 38 años de ejercicio profesional en el Poder Judicial de la Federación en el área de impartición de justicia y en los últimos 9 años representante sindical de esa misma institución, manifestó que durante su campaña electoral ha tenido muy buena aceptación de la gente a la que ha logrado llegar conectando muy bien con sus proyectos, propuestas y discurso.

“La gente está con un repudio generalizado hacia los candidatos que ya fueron Gobierno y una aceptación, le puedo decir, de un 99 por ciento hacia nuestro proyecto”, continuó.

Villa Rodríguez enfatizó que propone rescatar a Mazatlán del enorme rezago en que se encuentra en cuanto a servicios públicos y de manera fundamental a la seguridad pública y trae unos proyectos que son muy novedosos, que ningún Gobierno municipal se ha atrevido a hacer.

“Traemos unos proyectos que son muy novedosos, que ningún Gobierno municipal se ha atrevido a hacer, por ejemplo, transparentar el ingreso al Municipio por concepto del servicio del derecho de piso de los vendedores ambulantes, del comercio informal a través de dispositivos electrónicos que transparenten el ingreso y a la vez trasparentar también en qué lo vamos a utilizar”, recalcó.

Además, dijo que trae como una propuesta novedosa incluir a los elementos de Bomberos en la nómina de Protección Civil Municipal para iniciar una dignificación de la labor riesgosa que ellos realizan.

“Y obviamente la principal propuesta es cumplirle a Mazatlán a través de un gobierno honesto, un gobierno transparente y darle a Mazatlán verdaderamente una administración pública de finanzas sanas como lo requiere, Mazatlán requiere urgentemente un cambio, pero con un proyecto nuevo, un proyecto novedoso, un proyecto ciudadano, que no retrocedamos y no debemos posicionar nuevamente a los personajes que ya nos fallaron, sabemos que sería un retroceso de 3 años más y Mazatlán necesita ir hacia adelante, necesita progresar y que ese progreso sea para todos los mazatlecos”. recalcó.

“Sabemos que hace muchísimos años el progreso en Mazatlán nada más ha beneficiado a un grupo muy selectivo y queremos que eso cambie, queremos que el progreso sea para todos”.

Recalcó que en su campaña los ciudadanos le piden servicios públicos y de manera preponderante seguridad pública, pues se sienten desprotegidos incluso con los mismos elementos que ya laboran la ciudadanía no se siente segura.

“Nosotros traemos un proyecto a nivel local de mejorar el servicio (de seguridad pública) empezando por la parte humana, si vamos a exigir un servicio de calidad y excelencia tenemos que primero valorarlos a ellos en la parte humana y darles las herramientas necesarias, obviamente capacitación, más elementos se requieren porque somos demasiados mazatlecos (cerca de 500 mil habitantes) para tan pocos elementos policiacos”, enfatizó.

“Traemos un proyecto de mucho alcance, con mucha proyección a futuro metiendo tecnología de punta, que realmente no es tan costosa como se cree, con cámaras que detecten ciertas acciones delictivas que nos puedan llevar a un resultado y que no haya tanta impunidad”.

En Mazatlán nada más se tienen 300 elementos de la Policía Preventiva Municipal por turno y requiere por lo menos el doble de esa cantidad por turno, reiteró la candidata a la Presidencia Municipal por el Partido Encuentro Solidario.

“Les quiero enviar un mensaje a los mazatlecos que no le tengan miedo a una administración pública encabezada por una mujer, una mujer abogada, con la suficiente capacidad, pero más que nada fuerte, firme para hacer los cambios que le urgen a Mazatlán, porque no me va a temblar la mano para hacerlo, que vamos a hacer lo que se tenga que hacer para que Mazatlán esté bien y los invito a los mazatlecos que verdaderamente quieran a Mazatlán a que se sumen a este proyecto al que aún cuando digan que tenemos pocas posibilidades yo creo que eso no me parece que esté apegado a la realidad”, subrayó.

“Yo he recogido testimonios de la gente, yo he visto a la gente con un repudio generalizado hacia los personajes que se dicen punteros y eso es lo que yo me llevo al día 6 de junio y espero que se vea reflejado ese día y que no se privilegie la venta del voto ese día, porque sabemos que el día D se mueve mucho dinero porque los partidos políticos que tienen sus arreglos con grupos fuertes de poder compran el voto, esperemos que haya más consciencia social, sabemos que la necesidad está ahí, porque es parte del juego sucio que juegan los partidos políticos, mantenernos en necesidad a las grandes masas para que llegado el momento de la elección la gente se pueda vender por 200, 500 pesos”.

Reiteró que espera que haya más consciencia social que necesidad y que esa necesidad la guarden para tener un Gobierno Municipal de 3 años verdaderamente honesto, transparente, de la mano de una mujer que sí tiene palabra y que sí le va a cumplir a Mazatlán.