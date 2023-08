A diferencia de otros bomberos, Francisco es el único en su familia que se dedica a esta vocación, su familia ha sido gran apoyo y sustento en este largo camino de servir en Bomberos Veteranos.

“Mi mamá es la que me ha apoyado siempre, ella adelante, dinero para uniformes, para ir a campamentos”, dijo.

El bombero paramédico dice que le ha tocado atender emergencias de todo tipo incendios, choques, atropellados, caídas, personas enfermas.

Señaló que lo más difícil de su trabajo es tener que enfrentarse a accidentes en donde se ven involucrados niños, son situaciones que han marcado la vida de Francisco.

“Cuando son menores de edad, todas nos marcan porque es algo difícil, porque yo como padre de familia, ver las edades se me refleja como si fueran mis hijos, nos parte el alma”, afirmó López Guzmán.

La vida de Francisco como bombero no sólo es un riesgo físico, también hay sacrificios personales, horas largas y demandantes, turnos impredecibles que interrumpen su vida familiar y social.

“El año pasado, el Día del Padre estábamos en un evento, se quemó el mercado en la Central de Abastos, me salí y me vine por la pipa y me la lleve al incendio, a habido situaciones donde estamos en un evento y no la pensamos nos vamos y dejamos todo”, expresó Francisco López, de Bomberos Veteranos.

Francisco no se considera un héroe, el ayudar a las personas es parte de su trabajo, que hace con mucho gusto.

“Aparte de ser un trabajo, lo hacemos de corazón, es como un espíritu que llevamos dentro”, comentó Francisco López.

Enfatizó que su mayor satisfacción es ver que la gente va y agradece por la ayuda recibida, además del reconocimiento a los bomberos por labor a la ciudadanía, son momentos que motivan para seguir ayudando, aunque al acudir a una emergencia el peligro está latente debido a que no se sabe si van a regresar.

“Vamos y no sabemos si vamos a regresar, vamos confiados en Dios de que todo va estar bien”, afirmó Francisco López.