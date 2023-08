”Y es un tema donde estamos convencidos que los sinaloenses, que los universitarios, que los académicos, los maestros, los investigadores, sobre todo los jóvenes que están en esas universidades lo han expresado y el Congreso del Estado seguirá avanzando en la ruta de la reforma a las leyes orgánicas como lo escuchamos y como lo sentimos con los diferentes actores vemos trabajando”.

En conferencia este miércoles en Mazatlán acompañado de legisladores de diferentes fuerzas políticas en la entidad, entre ellos el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, para dar a conocer los resultados de este segundo año de sesiones de la 64 Legislatura, agregó que si bien se tienen iniciativas de legisladores, hay muchas otras que son de universitarios, de investigadores y de ciudadanos que quieren expresarse y que los diputados tienen la responsabilidad de darles un cauce claro, conforme al proceso legislativo del estado de Derecho a cada una de ellas.

”Por eso sí quiero decirlo con toda claridad, las reformas a las leyes orgánicas es un tema que está vigente, es un tema que va para adelante conforme a los procesos y a los tiempos que marque la normatividad donde vamos a ser siempre muy respetuosos, por supuesto que en el centro de ésto la autonomía universitaria está salvada”, reiteró Madrid Pérez.

”Lo digo con toda claridad y lo digo de manera contundente: siempre el Congreso del Estado ha sido un aliado de las universidades autónomas, se ha demostrado en los presupuestos, se ha demostrado en las reuniones de trabajo y se demuestra también en estas reformas que vamos a trabajar también hacia adelante para fortalecer a las universidades”.

Agregó que por supuesto las universidades deben de ser un referente dedicado a la academia, a la investigación y a lo que los sinaloenses aspiran y los universitarios merecen.

”No pueden ser las universidades o las autonomías un dique para la transparencia y la rendición de cuentas, no podemos pensar que los universitarios no puedan tomar su decisión de quién quieren que sea su rectora o su rector, que las mujeres o los hombres no tengan los mismos derechos en los espacios tanto internos como los de decisión o que los alumnos o los maestros no puedan converger también en esta realidad en que las universidades tienen que seguirse actualizando”, recalcó Madrid Pérez.

”Ese es un tema que tenemos ahí que seguir avanzando como el tema de las guías que ya lo comentó el Diputado Feliciano, como algunos otros temas que seguiremos abordando, que tienen que ver como ya lo hicimos de manera clara y contundente con la Agenda Púrpura que ha sido una columna vertebral del Congreso en esta 64 Legislatura los derechos de las niñas, niños, mujeres, los sectores productivos y por supuesto que nos estaremos acercando en los próximos días a los procesos de rendición de cuentas”.

Lo anterior, precisó, porque también uno de los grandes referentes que se tienen en este segundo año de la actual legislatura es que en la directriz clara y contundente que han tenido las diferentes fuerzas en donde la transparencia y la rendición de cuentas han sido el centro del análisis y la discusión de los puntos de acuerdo y de los consensos, se ha acabado con esa realidad de estar analizando cuentas públicas de dos años atrás.

Además se le dio la vuelta a lo que por muchos años se llamaba la “congeladora legislativa”, que era el cúmulo de iniciativas que se iban quedando ahí sin que pasara nada, entre otros puntos, además por primera vez se han tenido dictámenes en sentido negativo.

Acompañado también por diputadas y diputados como Verónica Bátiz, Celia Jáuregui, Rita Fierro , Alma Rosa Garzón Aguilar y Juan Carlos Patrón, recordó que el 31 de julio se cerró el periodo extraordinario de la 64 Legislatura y está corriendo en funciones la Diputación Permanente se han buscado y encontrado los puntos de equilibrio que los han llevado a procesar diferentes temas de gran importancia, algunos ya añejos.

La misma reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado ya ha tenido una evaluación de más de 37 iniciativas que presentaron diferentes grupos parlamentarios, diferentes expresiones y llegaron a un análisis para ir adecuándose a la nueva realidad que llevó a darle forma jurídica o reconocimiento al Grupo Plural de los legisladores.

”Debo decirles que en lo que fue el periodo aprobamos 31 decretos, tuvimos 87 acuerdos, sesionamos en 85 ocasiones entre solemnes, ordinarias y extraordinarias y como ya lo dijo el Diputado (Castro Meléndrez) seguimos trabajando y seguimos en la ruta de tener algunas sesiones extraordinarias aunque la Diputación permanente va llevar a cabo sus tareas que son conferidas en la Ley Orgánica estamos de acuerdo en ir avanzando en algunos temas”.

Lo anterior, precisó, con sesiones extraordinarias en agosto y posiblemente septiembre hasta que termine formalmente el segundo año legislativo y se arranque el tercero en octubre.

Por su parte el presidente de la Jucopo recalcó que las reformas a las leyes orgánicas van, es una convocatoria ineludible a partir de las nuevas realidades del País y de Sinaloa de la disposición del artículo 3 Constitucional, de la Ley General de Educación Superior, de la Ley de Educación Superior de Sinaloa que impone la necesidad de armonizar las leyes orgánicas.

”Ya lo decía el Diputado Madrid: los órganos de cogobierno tienen que regirse por la paridad universitaria, la paridad de género de acuerdo con el artículo 4 Constitucional es ineludible la reforma a la Ley Orgánica y estamos en un estado de Derecho donde las autoridades universitarias resolvieron interponer un conjunto de recursos ante instancias del Poder Judicial Federal solicitando amparos y se está cursando”, continuó Castro Meléndrez.

”Por lo menos deben de ser alrededor de 157 solicitudes de amparo que hasta hoy ningún juez ha emitido ninguna sentencia que le otorgue la razón legal a las autoridades de la Universidad, lo que sí ha sucedido son dos cosas: se han otorgado suspensiones provisionales o definitivas, que no sentencias, y por otro lado ya se han resuelto ya 82 solicitudes de amparo ya desechadas totalmente”.

Se está en ese momento y en el Congreso del Estado se atenderá la reforma a las leyes orgánicas de las universidades autónomas de Sinaloa cuando el Poder de Judicial desahogue todo eso.

”Cuando el Poder Judicial desahogue todo eso nosotros estaremos en condiciones de avanzar, puede ser el mes que entra, dos meses, no sé, estamos en ese proceso, y lo otro es la rendición de cuentas de las autoridades universitarias que están obligadas y que hasta hoy se han negado”, recalcó el presidente de la Jucopo del Congreso del Estado en la conferencia de prensa.

”Yo nada más destacaría aquí, por ingresos propios la Universidad Autónoma de Sinaloa en cinco años ha tenido cerca de 2 mil millones de pesos de ingresos, simplemente que le expliquen a la sociedad en qué ejercieron este dinero, la ley los obliga, ellos han dicho que la Auditoría Superior de la Federación es la que habrá de auditarlos, sí, sin duda alguna en lo que tiene que ver con recursos federales “.

Pero de acuerdo con el propio artículo primero de la Ley Orgánica de la UAS; en tanto organismo descentralizado del Estado recibe recursos estatales.

”Son éstos los que deben ser auditados por la Auditoría Superior del Estado en Sinaloa, pero no sólo eso, los recursos propios que son recaudados por una institución pública en el ejercicio mismo de su naturaleza, por ende son recursos públicos, estos mil 922 millones de pesos que han tenido por ingreso en qué lo han ejercido”, reiteró Castro Meléndrez.

”Junto a esto está la circunstancia que han comunicado algunos medios de comunicación de presuntos actos de violación a la Ley al no licitar algunas compras como los 45 millones de pesos de tortillas por ejemplo, que expliquen ésto nada más, están obligados a hacerlo”.