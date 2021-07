MAZATLÁN._ La variante Delta es cuatro veces más contagiosa que la primera versión del virus que produce Covid-19, pero también es menos mortal, explicó Héctor Velasco Serrano, médico internista especialista en la enfermedad.

En conferencia con médicos internistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor detalló que la variante originaria de la India es cuatro veces más contagiosa que la primera versión del virus. Con la variante China una persona podía contagiar hasta tres personas en un mismo lugar, la Delta puede contagiar hasta 12.

“Lo que pasa que las nuevas variantes que hay, la evidencia nos dice, que no son más mortales, son más contagiosas, tenemos que tener en cuenta una cosa, las nuevas variantes, en relación a la primera variante que hubo, son 12 veces más, o sea, afectan cuatro veces más. La variante original infectaba a 2.5 a 3 pacientes, o sea, un paciente podía infectar a 2.5 ó 3, la nueva variante te infecta de nueve a 12 pacientes”, detalló.

Velasco Serrano señaló que el virus es atípico, muy inteligente y que muta para no morir, es por eso que conforme pasa el tiempo, surgen nuevas variantes, como lo es la Inglesa, Brasileña o la India, siendo esta última la más contagiosa de todas.

“Pero ¿qué nos dice la evidencia? Que aumenta la infectividad, tal parece que el virus lo que quiere es no morir, no quiere matar al paciente para seguir viviendo, tal parece que es inteligente, entonces ¿qué es lo que hace? Te infecta más, pero no te complica más, ni te hospitaliza más, que hay más pacientes hospitalizados, sí, pero es por el volumen de infectados, ayer por ejemplo, a nivel nacional hubo arriba de 12 mil contagios y nada más hubo 208 muertos”, subrayó.

“Yo pienso que está respetando a los viejos porque están vacunados, los jóvenes que no estaban vacunados, ya les está pegando, porque no estaban vacunados, y como es un virus inteligente, dice ‘ bueno, ya no puedo infectar a los viejos, me voy con los jóvenes’, pero ya desde la primera variante se veía que estaba habiendo predilección por los jóvenes”, agregó.

El doctor que ha atendido a casi 3 mil pacientes por Covid-19, llamó a la gente vacunarse, ya que es la única forma de ir frenando poco a poco los contagios, evitar muertes y hospitalizaciones.

“La vacuna nos protege y nos protege contra las nuevas variantes también, entonces, le está pegando a los jóvenes porque no están vacunados, al momento que los jóvenes estén vacunados, esto va a disminuir”, recalcó.